Χανιά: Νεκρός 53χρονος ψαροντουφεκάς στην Παλαιόχωρα

Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα (4/9) στις 8 το πρωί, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Στομίου και Χρυσοσκαλίτισσας στην Παλαιόχωρα, ο 53χρονος ψαροντουφεκάς, τα ίχνη του οποίου αγνοούνταν από τη Δευτέρα.

Στη δύσβατη και βραχώδη περιοχή, όπου επικρατούν ισχυροί δυτικοί άνεμοι, έσπευσαν άνδρες του Λιμενικού και της ΕΜΑΚ, οι οποίοι φρόντισαν για την ανάσυρση της σορού του άτυχου ανθρώπου, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με το ertnews, ο53χρονος πήγε για ψάρεμα τη Δευτέρα στην περιοχή της Βουλισμένης, βορειοδυτικά της Παλαιόχωρας.

Όταν κάτοικοι είδαν χθες να παραμένει ακινητοποιημένο το αυτοκίνητό του στο ίδιο σημείο, ενημέρωσαν τις αρχές και, άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες, με τραγική δυστυχώς κατάληξη.

