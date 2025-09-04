search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 20:08
ΕΛΛΑΔΑ

04.09.2025 18:44

Επέκταση ωραρίου σε μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας του «Όλοι Μαζί Μπορούμε»

04.09.2025 18:44
Eurokinissi

Η ΣΤΑ.ΣΥ ενημερώνει το επιβατικό κοινό, πως την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο τα τελευταία δρομολόγια στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ θα διαμορφωθούν ως εξής:

Γραμμή 1 μετρό «Πειραιάς – Κηφισιά»

  • από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 01:50,
  • από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 01:50,
  • από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:22,
  • από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 02:09,
  • από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:24 &
  • από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 02:06.

Στις Γραμμές 2 & 3 του Μετρό οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό «Σύνταγμα» προς όλες τις κατευθύνσεις στις 02:00 και από τους τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς ως εξής:

  • από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 01:43,
  • από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 01:40,
  • από Ομόνοια προς Ελληνικό στις 01:54,
  • από Ομόνοια προς Ανθούπολη στις 02:03,
  • από Αττική προς Ελληνικό στις 01:49,
  • από Αττική προς Ανθούπολη στις 02:08,
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 01:34,
  • από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 01:38,
  • από Μοναστηράκι προς Δ. Πλακεντίας στις 01:55 &
  • από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο στις 02:02.

Στο δίκτυο του τραμ τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από τη στάση Σύνταγμα:

  • προς Πικροδάφνη στις 01:15 και
  • προς Ασκληπιείο Βούλας με ανταπόκριση στη στάση “ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ” για “ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑ” στις 01:30.

