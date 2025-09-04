Επέκταση ωραρίου σε μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας του «Όλοι Μαζί Μπορούμε»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η ΣΤΑ.ΣΥ ενημερώνει το επιβατικό κοινό, πως την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο τα τελευταία δρομολόγια στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ θα διαμορφωθούν ως εξής:
Γραμμή 1 μετρό «Πειραιάς – Κηφισιά»
Στις Γραμμές 2 & 3 του Μετρό οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό «Σύνταγμα» προς όλες τις κατευθύνσεις στις 02:00 και από τους τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς ως εξής:
Στο δίκτυο του τραμ τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από τη στάση Σύνταγμα:
