Έρχονται εκπλήξεις με την κρητική μαφία, το πολιτικά ορθό και ηθικά λάθος του Τσίπρα, ο ενθουσιασμένος με τις αποτυχίες Γεραπετρίτης και η σωστή πρόβλεψη Ανδρουλάκη

Πολλές αποκαλύψεις για τα κυκλώματα σε Κρήτη και Αθήνα συνέπεσαν λίγες μέρες πριν την ΔΕΘ. Σύμπτωση θα μου πείτε, αλλά έχει τα συν και τα πλην της στο πολιτικό σκηνικό των ημερών.

Για να κόψουμε δρόμο από τις πολλές λεπτομέρειες, τα πιπεράτα και τις συνομιλίες του κάθε… «Τραμπαρίφα», λωποδύτη, με διαταραγμένες προσωπικότητες της πολιτικής, της εκκλησίας και των δημόσιων υπηρεσιών, να πούμε το εξής: Για όλη αυτή την εκτεταμένη διαφθορά, ευθύνη έχουν και ορισμένοι πολιτικοί που την ανέθρεψαν την συντήρησαν και την ανέχτηκαν όλα τα χρόνια.

Μπορεί να μην εμπλέκονται στις δοσοληψίες, αλλά η αδιαφορία τους και η ανοχή τους όλα αυτά τα χρόνια και υπήρξε και θα αποκαλυφθεί στην πορεία.

Στις επόμενες μέρες από τη δεύτερη δικογραφία που αφορά στην υπόθεση της Κρήτης, θα προκύψουν και εμπλοκή δικαστικών λειτουργών. Λέτε να μείνει εκεί το πράγμα, ή θα έχουμε και σε παραπάνω αξιώματα;

Ο Καμμένος και τα ενσταντανέ

Σε ό,τι αφορά την προσπάθεια, να ρίξουμε και καμιά μπαταριά στον Τσίπρα λόγω της εμφάνισης Καμμένου στο προσκήνιο, είναι ευκολάκι.

Αλλά το κόστος, τόσο, όσο!

Σε ό,τι αφορά τον Τσίπρα, εδώ ταιριάζει απόλυτα το διαχρονικό, «στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα».

Ειδικά εκείνες τις θερμές αγκαλιές τι τις ήθελε; Το ενσταντανέ πάντα μένουν και μας κυνηγάνε…

Πάντως, πραγματικά έχω απορία με ποιους θα έρθει τον Νοέμβριο ο Καμμένος, όπως έλεγε ο ίδιος στις συνομιλίες με τα καλόπαιδα της Κρήτης. Θα έρθει με νέο κόμμα, με την Κίμπερλι, με όρεξη, με τι; Να έχουμε επιστροφές πρώην πρωθυπουργών το αντέχουμε, αλλά να έχουμε και… come back, από το κάτω ράφι, θα είναι σαν να μην μας λυπάται κανένας! Πόσες αμαρτίες πληρώνουμε πια;

Το πολιτικά ορθό και το ηθικά λάθος του Τσίπρα

Μιας και μιλάμε για Τσίπρα να σας πω ότι αύριο Παρασκευή είναι η μέρα του στο συνέδριο που διοργανώνεται από Economist και power game, στη Θεσσαλονίκη. Αλλά για να πούμε κάτι που το έχουμε ξεχάσει και φαίνεται ότι και εκείνος δεν το θέτει σε προτεραιότητα:

Πόσο κομψό πολιτικά είναι να είσαι βουλευτής του ΣυΡιζΑ – ο οποίος είναι σαφές ότι δεν έχει καμιά σοβαρή τύχη στο μέλλον – και να γίνονται τόσες αναφορές για την ίδρυση νέου κόμματος και εσύ να παραμένεις βουλευτής του;

Γιατί όπως έλεγε από τον 19ο αιώνα ο Ιρλανδός πολιτικός Ντάνιελ Ο Κόνελ: «Τίποτε δεν μπορεί να είναι πολιτικά ορθό, αν είναι ηθικά λάθος» – σας άρεσε ε;;.

Να σας πω μόνο ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα συνοδεύεται στο Economist από συνεργάτες του όπως ο Βασιλειάδης, ο Χουλιαράκης, ο Λιάκος – πρόσωπα που δεν προκαλούν κάποια περίεργη συζήτηση. Έχει σημασία και με ποιους άλλους όμως θα εμφανιστεί.

Από… αποτυχία σε… αποτυχία ο ενθουσιασμένος Γεραπετρίτης

Μέρα με την μέρα όλο επιτυχίες καταγράφει ο υπουργός εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Πριν δύο μέρες έλεγε στο «action 24» ότι βεβαίως και θα μπει το καλώδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Και λίγες ώρες μετά βγήκε ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών και λέει, καλώδιο γιοκ για οικονομικούς λόγους – και για πολιτικούς εννοούσε, αλλά δεν το λένε ανοιχτά οι Κύπριοι.

Και μιας και πιάσαμε τα αποφθέγματα εδώ για τον Γεραπετρίτη ταιριάζει το, «αυτός βαδίζει από αποτυχία σε αποτυχία, με αμείωτο ενθουσιασμό» – δεν είναι δικό μου, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, αλλά ο ΥΠΕΞ που είναι καλλιεργημένος και διαβασμένος άνθρωπος, θα ξέρει.

Ο πρόεδρος Νίκος προέβλεψε σωστά για καλώδιο

Για το καλώδιο οφείλω να σας πω και κάτι άλλο, που έχει ενδιαφέρον. Και αποκαλύπτει ότι τουλάχιστον ένας αρχηγός, ο Νίκος Ανδρουλάκης, είχε αντιληφθεί από νωρίς τι (δεν) θα συμβεί.

Σε δημοσιογραφικό τραπέζι προ αρκετών μηνών παρακαλώ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε εκφράσει τη βεβαιότητα ότι η κυβέρνηση δεν θα ποντίσει το καλώδιο. «Γνώριζε εξαρχής ότι οι Κύπριοι δεν ήταν θετικοί» είχε επισημάνει τότε για τον Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι ο πρωθυπουργός φτάσει στο αδιέξοδο, θα βγει η Λευκωσία μπροστά και το έργο δεν θα προχωρήσει.

Θεωρούσε ο Ανδρουλάκης ότι η κυβέρνηση έπαιζε και επικοινωνιακό παιχνίδι, αλλά και με τα εθνικά θέματα…

Και δικαιώθηκε.

Η δική του θέση ήταν ότι η Ελλάδα έπρεπε να προχωρήσει στη σύνδεση, ειδικά από τη στιγμή που εξαγγέλθηκε το έργο.

Προληπτικός ο Κυριάκος

Σας το λέω για να προγραμματίσετε την Κυριακή σας και να… οπλιστείτε με κουράγιο – το ενδιαφέρον το θεωρώ δεδομένο, μιλάω μόνο για το πολύωρο της διαδικασίας, που απαιτεί υπομονή και αντοχές.

Αναφέρομαι στη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Ο πρωθυπουργός είναι διατεθειμένος να απαντήσει σε όσες περισσότερες ερωτήσεις γίνεται – ει δυνατόν σε όλες που θα υποβληθούν.

Συνεργάτες του λοιπόν του εισηγήθηκαν να ξεκινήσει η συνέντευξη στις 11 το πρωί και όχι στις 12 όπως συνήθως, ώστε να μην φτάσει απόγευμα η όλη διαδικασία.

Όμως ο Μητσοτάκης απέρριψε την σκέψη αυτή. Όχι γιατί δεν είναι πρωινός τύπος – τουναντίον.

Αλλά επειδή είναι προληπτικός! Όλες στις 12 τις έχει κάνει. Φανταστείτε να είναι η τελευταία του ως πρωθυπουργός (λέμε τώρα, για πολιτική άλλωστε μιλάμε) και να την έχει βάλει στις 11, αλλάζοντας συνήθειες ετών!

Τι περιμένουν οι επιχειρηματίες από την ΔΕΘ

Οι επιχειρηματίες παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή το πακέτο μέτρων που πρόκειται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, καθώς για εκείνους δεν είναι μόνο θέμα φόρων ή ελαφρύνσεων. Το ενδιαφέρον τους εστιάζεται στο πώς θα αντιδράσει η κοινωνία, πώς θα αξιολογήσουν τα νοικοκυριά και η μεσαία τάξη τα μέτρα, και κυρίως στο αν η εικόνα της κυβέρνησης θα βελτιωθεί ή θα επιβαρυνθεί. Από αυτή την αντίδραση εξαρτώνται οι προβλέψεις τους για τις πολιτικές εξελίξεις, που με τη σειρά τους καθορίζουν τις στρατηγικές τους για τις επόμενες επιχειρηματικές κινήσεις, επενδύσεις ή αναπροσαρμογές σε υπάρχουσες δραστηριότητες.

Σε ένα περιβάλλον όπου η κοινωνική πίεση από ακρίβεια και περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα παραμένει υψηλή, κάθε κυβερνητική εξαγγελία ζυγίζεται με βάση το κατά πόσον θα επηρεάσει την καταναλωτική συμπεριφορά και την επενδυτική εμπιστοσύνη.

Οι επιχειρηματίες, λοιπόν, χρησιμοποιούν αυτές τις εξαγγελίες όχι απλώς ως οικονομικό εργαλείο, αλλά ως «δείκτη πολιτικής σταθερότητας», προκειμένου να πάρουν αποφάσεις που μπορεί να καθορίσουν την πορεία των επιχειρήσεών τους τους επόμενους μήνες.

