Σοβαρά προβλήματα για τους χρήστες της Google σε αρκετές χώρες

Εκτεταμένα προβλήματα σε αρκετές χώρες αντιμετωπίζουν οι χρήστες του ίντερνετ για αρκετές ώρες, λόγω ζητημάτων με την Google.



Πιο συγκεκριμένα, εκτός λειτουργίας βγήκαν υπηρεσίες της Google, όπως το Gmail και το ΥouTube, αλλά και οι υπηρεσίες αναζήτησης.



Τα προβλήματα εντοπίστηκαν κυρίως στη νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.



Πολλοί ήταν και οι χρήστες που δεν μπορούσαν να μπουν στο ίντερνετ, λόγω προβλημάτων στο DNS που συνδέονται με τη Google.

