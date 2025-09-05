search
ΜΟΥΣΙΚΗ

05.09.2025 12:50

Ελένη Βιτάλη – Μπάμπης Στόκας: Ο λόγος της απουσίας τους από τη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη

05.09.2025 12:50
stokas_vitali

Ελένη Βιτάλη και Μπάμπης Στόκας αν και είχαν ανακοινωθεί στους συμμετέχοντας, δεν ανέβηκαν τελικά χθες στη σκηνή που στήθηκε στο Καλλιμάρμαρο για τη μεγάλη συναυλία – αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη.

Η ηχηρή απουσια των δύο καλλιτεχνών οφειλόταν σε λόγους υγεία καθώς μια αδιαθεσία τους κράτησε μακρία από το live.

Όπως ενημέρωσε το κοινό ο Θοδωρής Αθερίδης που είχε τον ρόλο του αφηγητή στη μεγαλειώδη συναυλία: «ένιωσαν μία ελαφριά αδιαθεσία και για να μην μας κολλήσουν όλους, τους φυγαδεύσαμε και έτσι η βραδιά προχώρησε χωρίς αυτούς».

Θέμης Αδαμαντίδης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Ασλανίδου, Γιάννης Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου, Πέγκυ Ζήνα, Μελίνα Κανά, Klavdia, Χρήστος Μάστορας, Δημήτρης Μπάσης, Γιώτα Νέγκα, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Sicario, Κωνσταντίνος, Ματθαίος Τσαχουρίδης, Νεφέλη Φασούλη και Θοδωρής Φέρρης ερμήνευσαν μερικά από τα θρυλικά και διαχρονικά τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη.

