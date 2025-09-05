EuroBasket 2025: Το κάρφωμα του Γιάννη κόντρα στην Ισπανία στην κορυφή του Top-10 για την ένατη μέρα της διοργάνωσης (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Έντονο είναι το ελληνικό στοιχείο στις πρώτες θέσεις του Top-10 plays της FIBA, για την ένατη μέρα του EuroBasket 2025.
Το alley-oop κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στην Ισπανία έβαψε… γαλανόλευκη την κορυφή του Top-10, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται το κόψιμο του ισπανού φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, πάνω σε προσπάθεια του Γιάννη.
Ελληνικό χρώμα έχει και η τέταρτη θέση, με την ωραία προσωπική προσπάθεια και το κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο.
