Γερμανία: Μαθητής μαχαίρωσε δασκάλα σε σχολείο

Η γερμανική αστυνομία διεξάγει έρευνες για έναν ύποπτο αφού μαθητής μαχαίρωσε δασκάλα σε σχολείο στην πόλη Έσσεν, ανέφερε σήμερα η εφημερίδα Bild.
Η αστυνομία ανακοίνωσε μέσω του Χ ότι μία δασκάλα τραυματίσθηκε σε επίθεση και ότι η επιχείρησή της βρίσκεται σε εξέλιξή.
Nach aktuellem Erkenntnisstand hat die Lehrkraft bei dem Angriff Stichverletzungen erlitten. #E0509 https://t.co/mML33OLA25— Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) September 5, 2025
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα μαχαιρώθηκε στην κοιλιά, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί εάν κινδυνεύει η ζωή της.
Ασαφές παραμένει και το εάν ο δράστης επιτέθηκε και σε άλλα άτομα.
Η αστυνομία έχει σπεύσει επί τόπου, ενώ ο μαθητής αναζητείται.
Η γύρω περιοχή έχει αποκλειστεί.
