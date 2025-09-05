Γερμανία: Μαθητής μαχαίρωσε δασκάλα σε σχολείο

Η γερμανική αστυνομία διεξάγει έρευνες για έναν ύποπτο αφού μαθητής μαχαίρωσε δασκάλα σε σχολείο στην πόλη Έσσεν, ανέφερε σήμερα η εφημερίδα Bild.

Η αστυνομία ανακοίνωσε μέσω του Χ ότι μία δασκάλα τραυματίσθηκε σε επίθεση και ότι η επιχείρησή της βρίσκεται σε εξέλιξή.

Nach aktuellem Erkenntnisstand hat die Lehrkraft bei dem Angriff Stichverletzungen erlitten. #E0509 https://t.co/mML33OLA25 — Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) September 5, 2025

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα μαχαιρώθηκε στην κοιλιά, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί εάν κινδυνεύει η ζωή της.

Ασαφές παραμένει και το εάν ο δράστης επιτέθηκε και σε άλλα άτομα.

Η αστυνομία έχει σπεύσει επί τόπου, ενώ ο μαθητής αναζητείται.

Η γύρω περιοχή έχει αποκλειστεί.

