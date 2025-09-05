search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 02:25
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.09.2025 00:41

Η νέα ταινία της Αντζελίνα Τζολί «Anxious People» με τον Τζέισον Σέγκελ στο πλευρό της

05.09.2025 00:41
jolie

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της ταινίας «Anxious People» στο Λονδίνο, με τον πολυτάλαντο Τζέισον Σέγκελ να προστίθεται στο λαμπερό καστ.

Ο τρεις φορές υποψήφιος για Emmy πρωταγωνιστής θα ενώσει τις δυνάμεις του, με τη βραβευμένη με Όσκαρ Αντζελίνα Τζολί και την Έιμι Λου Γουντ, στην κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Σουηδού συγγραφέα Φρέντρικ Μπάκμαν, που κυκλοφόρησε το 2020.

Σύμφωνα με το Deadline, ο σκηνοθέτης των ταινιών «A Man Called Otto» και «World War Z», Μαρκ Φόρστερ βρίσκεται στο τιμόνι της σκηνοθεσίας σε σενάριο του υποψήφιου για Όσκαρ, Ντέιβιντ Μαγκί.

Το «Anxious People» ακολουθεί τη Zara (Τζολί), μία διευθύντρια τράπεζας να βρίσκεται τυχαία σε ένα σπίτι με αγνώστους, παραμονή Χριστουγέννων. Η κατάσταση αλλάζει απροσδόκητα όταν η Γκρέις (Γουντ), που νωρίτερα είχε αποπειραθεί να ληστέψει μια τράπεζα, εισβάλλει στο σπίτι για να γλιτώσει τη σύλληψη και πιάνει ομήρους όλους τους παρευρισκόμενους. Η αστυνομία περικυκλώνει το διαμέρισμα και αυτό που ακολουθεί είναι ένα χάος – το οποίο συνεχίζεται και στις επακόλουθες ανακρίσεις – όπου καθένας από τους μάρτυρες δίνει τη δική του εκδοχή στα γεγονότα».

Η ταινία παράγεται από τον Fredrik Wikström Nicastro μέσω της Hope Studios και την Renée Wolfe για λογαριασμό της 2DUX2, με εκτελεστικούς παραγωγούς τον σεναριογράφο και τους Marc Forster και Neda Backman. Η World Wide Word και η Black Bear χρηματοδότησαν την φιλόδοξη παραγωγή.

Ο Σέγκελ πρωταγωνιστεί επίσης στην επιτυχημένη κωμική σειρά «Shrinking», της οποίας είναι συν-σεναριογράφος και εκτελεστικός παραγωγός. Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί στην ταινία του Γιόρμα Τακόνε «Over Your Dead Body».

Διαβάστε επίσης:

Ο Γιάννης Κότσιρας, χωρίς τον Νίκο Πορτοκάλογλου, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου σε μία μοναδική συναυλία στην Πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης με ελεύθερη είσοδο

«Γιοι και Κόρες» & «Η Πύλη της Κόλασης» – Ο Γιάννης Καλαβριανός επιστρέφει με δύο παραστάσεις στο ιστορικό Αμφι-θέατρο

Paul McCartney: Η ιστορία με το κλεμμένο μπάσο του γίνεται ντοκιμαντέρ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
jolie
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Η νέα ταινία της Αντζελίνα Τζολί «Anxious People» με τον Τζέισον Σέγκελ στο πλευρό της

bjorn borg
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο θρύλος του τένις Μπιόρν Μποργκ αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο

harrods
ΚΟΣΜΟΣ

Το Harrods θα αφαιρέσει αγάλματα του πρώην ιδιοκτήτη του, Μοχάμεντ αλ Φαγέντ, ως Φαραώ της Αιγύπτου

teleferik portugal
ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον οκτώ ξένοι τουρίστες μεταξύ των 16 νεκρών στον εκτροχιασμό του τεμεφερίκ στη Λισαβόνα

Idris Elba
LIFESTYLE

Ο Ίντρις Έλμπα απαντά στις φήμες για είσοδό του στην πολιτική

Δείτε όλες τις ειδήσεις
vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

proswpikos_arithmos
ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον προσωπικό αριθμό έρχεται η «υπέρ - ταυτότητα»

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

KTEL_geniko
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αδιανόητη καταγγελία από τον Νάσο Ηλιόπουλο για δρομολόγια «μόνο για αλλοδαπούς» (video)

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 02:22
jolie
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Η νέα ταινία της Αντζελίνα Τζολί «Anxious People» με τον Τζέισον Σέγκελ στο πλευρό της

bjorn borg
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο θρύλος του τένις Μπιόρν Μποργκ αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο

harrods
ΚΟΣΜΟΣ

Το Harrods θα αφαιρέσει αγάλματα του πρώην ιδιοκτήτη του, Μοχάμεντ αλ Φαγέντ, ως Φαραώ της Αιγύπτου

1 / 3