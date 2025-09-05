search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 09:00
ΚΟΣΜΟΣ

05.09.2025 07:35

ΗΠΑ: Εφετείο επιτρέπει τη συνέχιση λειτουργίας του «Αλκατράζ με αλιγάτορες» στη Φλόριντα

05.09.2025 07:35
alcatraz new

Ομοσπονδιακό εφετείο των ΗΠΑ επέτρεψε την Πέμπτη τη συνέχιση των εργασιών και της λειτουργίας του κέντρου κράτησης μεταναστών γνωστού ως «Αλκατράζ με αλιγάτορες» ανατρέποντας απόφαση κατώτερου δικαστηρίου που είχε διατάξει τον τερματισμό της υποδοχής νέων κρατούμενων και τη διακοπή των κατασκευαστικών έργων.

Η απόφαση του Εφετείου του 11ου Περιφερειακού Δικαστηρίου, με ψήφους 2 υπέρ και 1 κατά, συνιστά νίκη για την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία υπερασπίζεται το έργο στο πλαίσιο της αυστηρής μεταναστευτικής της πολιτικής. Το δικαστήριο έκρινε ότι το έργο δεν υπόκειται στις ομοσπονδιακές διαδικασίες περιβαλλοντικού ελέγχου, καθώς χρηματοδοτείται από την Πολιτεία της Φλόριντα και όχι από ομοσπονδιακά κονδύλια.

Αντιδράσεις και περιβαλλοντικές ενστάσεις

Το κέντρο βρίσκεται 60 χιλιόμετρα δυτικά του Μαϊάμι, σε περιοχή των Έβεργκλεϊντς, μια προστατευόμενη υποτροπική έκταση που φιλοξενεί αλιγάτορες, κροκόδειλους και πύθωνες. Η οργάνωση Friends of the Everglades, που μαζί με άλλη μία περιβαλλοντική ομάδα έχει καταθέσει αγωγή, προειδοποιεί ότι η λειτουργία του κέντρου απειλεί σοβαρά την οικολογική ισορροπία της περιοχής.

Σύμφωνα με την αγωγή, το έργο κατασκευάστηκε βιαστικά και χωρίς συμμόρφωση με την ομοσπονδιακή και πολιτειακή περιβαλλοντική νομοθεσία.

Το κέντρο κόστισε περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια, καλύπτει πάνω από 7 εκτάρια και φιλοξενεί ήδη 900 μετανάστες, ενώ μπορεί να υποδεχτεί χιλιάδες. Το οικόπεδο είχε παλαιότερα χρησιμοποιηθεί ως μικρό, αλλά δραστήριο αεροδρόμιο σε κομητείες του Μαϊάμι και του Κόλιερ.

Πολιτικές διαστάσεις – Η Φλόριντα στο επίκεντρο

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις δήλωσε σε βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα ότι το κέντρο είναι «ανοιχτό για επιχειρήσεις» και έτοιμο να στηρίξει τις μεταναστευτικές πολιτικές του Τραμπ. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) χαρακτήρισε την απόφαση του δικαστηρίου «τεράστια νίκη» και υποστήριξε ότι η αγωγή είχε στόχο να εμποδίσει την απομάκρυνση «επικίνδυνων εγκληματιών μεταναστών» από τις κοινότητες.

Ο ίδιος ο Τραμπ, που έχει επισκεφθεί το κέντρο, παρουσιάζει το έργο ως πρότυπο για μελλοντικές εθνικές υποδομές κράτησης, στο πλαίσιο της σκληρής γραμμής που ακολουθεί για πάνω από μία δεκαετία στο μεταναστευτικό.

