Καιρός: «Καλοκαιράκι» με βοριάδες και αφρικανική σκόνη – Ανεβαίνει ο υδράργυρος το Σαββατοκύριακο (videos)

Καλοκαιρινό θα παραμείνει και τις επόμενες ημέρες το σκηνικό του καιρού, με την θερμοκρασία να ανεβαίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο για καλές θερμοκρασίες, χωρίς βροχές αλλά με τους βοριάδες να διατηρούνται.

«Καλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, χωρίς να απέχουν πολύ από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Οι βοριάδες θα διατηρηθούν στο Αιγαίο ενώ ουσιαστικές βροχές σε όλη τη χώρα δεν διαφαίνονται στον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Καλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, χωρίς να απέχουν πολύ από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή .

Οι βοριάδες θα διατηρηθούν στο Αιγαίο ενώ ουσιαστικές βροχές σε όλη τη χώρα δεν διαφαίνονται στον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. @CivPro_GR @Starchannelnew1 pic.twitter.com/eXORNNO8PC — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 3, 2025

Ο καιρός σήμερα

Πιο αναλυτικά για σήμερα (5/9), σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις κατά τόπους. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 33, στη Θεσσαλία από 21 έως 34, στην Ήπειρο από 16 έως 30, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 18 έως 34, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 20 έως 33, στις Κυκλάδες από 22 έως 28, στα Δωδεκάνησα από 23 έως 29 και στην Κρήτη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το πρωί. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά ημέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι -απόγευμα στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι με την ιδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες στη δυτική Μακεδονία με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Άνεμοι: Στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοιβορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες. Τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλία και το μεσημέρι- απόγευμα τοπικοί όμβροι θα σημειωθούν στα ορεινά της ανατολικής Πελοποννήσου.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά έως 6μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 βαθμούς και στις Σποράδες έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στη βόρεια Κρήτη.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στις βόρειες Κυκλάδες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 με 30, τοπικά στη νότια Κρήτη έως 32βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στα βόρεια, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6,πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα βόρεια τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και στα ανατολικότερα τμήματα πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια-παραθαλάσσια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Πώς θα λειτουργήσει το μετρό το Σάββατο που εγκαινιάζεται η ΔΕΘ

Ράλι Ακρόπολις: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας γύρω από την Ακρόπολη

ΕΛ.ΑΣ για Νέο Κόσμο: Ζευγάρι οι δύο νεκροί, δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογειακής βίας – Αμφότεροι έφεραν θανατηφόρα τραύματα από πυροβόλο όπλο