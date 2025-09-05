Ο Κώστας Χαρδαβέλλας θα είχε γενέθλια και η Μαρία Παναγοπούλου θυμάται το «στοίχημα» στο πρώτο τους ραντεβου

Η Μαρία Παναγοπούλου και ο Κώστας Χαρδαβέλλας έζησαν μαζί 32 χρόνια μέχρι τον θάνατο του δημοσιογράφου, στις 17 Δεκεμβρίου του 2024.

Ο Κώστας Χαρδαβέλλας αν ζούσε σήμερα θα είχε τα γενέθλια του και θα έκλεινε τα 80 του χρόνια. Με αφορμή αυτή την επέτεια η σύντροφος της ζωής του έκανε το βράδυ της Πέμπτης μια συγκινητική αναρτηση στο Instagram.

Η δημοσιογράφος και συγγραφέας ανέβασε μία κοινή τους φωτογραφία και έγραψε: «Τα αυριανά σου γενέθλια, της 5ης Σεπτεμβρίου 2025, ήταν ένα “στοίχημα” που βάλαμε στο πρώτο μας ραντεβού, 33 χρόνια πριν. Μπορεί να μην είσαι εδώ, αλλά ξέρεις ότι το κερδίσαμε».

