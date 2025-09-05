Όταν ο Armani… έντυνε τον Κατσιφάρα! (video)

Ο Giorgio Armani έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών και ο θανατός του έγινε η αφορμή χρήστες του διαδικτύου να θυμηθούν μεταξύ άλλων ένα παλαιότερο σπαρταριστό απόσπασμα με τον Γιώργο Κατσιφάρα…

Σε τηλεοπτική συνέντευξη του στο «Όλα» και τον Θέμο Αναστασιάδη στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε για το κοστούμι που φορούσε για να απαντήσει με περηφάνια: «Είναι Armani, original…»

Στην ερώτηση «πώς ένας σοσιαλιστής υπουργός, ένα παιδί του λαού, φοράει Armani;» ο Γιώργος Κατσιφάρας απάντησε:

«Εύχομαι και το δίνω σαν δείγμα και επιδιώκω και θα αγωνιστώ όλοι οι Έλληνες να φοράνε καλά ρούχα, αλλά το πώς έχω το κουστούμι, ο Αρμάνι είδε έναν Κατσιφάρα στην Ελλάδα και είπε: “Είναι δυνατόν να υπάρχει ένας τέτοιος υπουργός και να μην ράβω γι’ αυτόν;” Έπαθε πλάκα. Αρέσει σε μένα και πιστεύω ότι αρέσει και στον περισσότερο κόσμο. Και κυρίως στο άλλο φύλο…».

