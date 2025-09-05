WSJ: Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ συνδέει τον αυτισμό με τη χρήση Tylenol στην εγκυμοσύνη και τις ανεπάρκειες φυλλικού οξέος

Μια επερχόμενη έκθεση του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ είναι πιθανό να συνδέσει την ανάπτυξη του αυτισμού στα παιδιά με ένα κοινό μη συνταγογραφούμενο αναλγητικό και θα αναφέρει μια μορφή της βιταμίνης φολικού οξέος ως τρόπο μείωσης των συμπτωμάτων του αυτισμού σε ορισμένα άτομα, ανέφερε την Παρασκευή η Wall Street Journal.

Η έκθεση λέγεται ότι αναδεικνύει το αναλγητικό Tylenol, όταν λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, μαζί με τα χαμηλά επίπεδα φυλλικού οξέος, μιας βιταμίνης που είναι σημαντική για την σωστή ανάπτυξη του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης ενός μωρού, ως πιθανές αιτίες αυτισμού, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Θα αναφέρει επίσης το φυλλινικό οξύ, μια μορφή φυλλικού οξέος γνωστή και ως λευκοβορίνη, ως έναν τρόπο μείωσης των συμπτωμάτων του αυτισμού.

Τα συμπληρώματα φυλλικού οξέος συνιστώνται ήδη για τις γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης για την πρόληψη ανωμαλιών του νευρικού σωλήνα, όπως η δισχιδής ράχη, σε βρέφη.

Το Tylenol, η οποία είναι η εμπορική ονομασία της γενικής αναλγητικής ουσίας ακεταμινοφαίνης, χρησιμοποιείται ευρέως στις ΗΠΑ, καθώς και από εγκυμονούσες.

Η φαρμακευτική εταιρεία Kenvue δήλωσε την Παρασκευή: «Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό για εμάς από την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας. Αξιολογούμε συνεχώς την επιστήμη και συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει αιτιώδης σύνδεση μεταξύ της χρήσης ακεταμινοφαίνης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού».

Την ίδια ώρα, η μετοχή της αμερικανικής φαρμακοβιομηχανίας Kenvue καταγράφει μεγάλη πτώση στη Γουόλ Στριτ.

Η μετοχή ήταν σχεδόν σταθερή κατά το πρώτο μισό της συνεδρίασης αλλά γύρω στις 22.25 (ώρα Ελλάδας) υποχωρούσε κατά 9,65%, στα 15,56 δολάρια.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, σχολιάζοντας το δημοσίευμα, ότι «μέχρι να ανακοινώσουμε την τελική έκθεση, οι ισχυρισμοί για το περιεχόμενό της δεν είναι παρά εικασίες».

Η πιθανή εμπλοκή αυτού του εξαιρετικά διαδεδομένου αναλγητικού στην εμφάνιση νευροαναπτυξιακών διαταραχών στα παιδιά έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών ερευνών τα τελευταία χρόνια, με τα συμπεράσματα να είναι αντικρουόμενα.

Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ υποσχέθηκε τον Απρίλιο ότι «μέχρι τον Σεπτέμβριο» θα ανακάλυπτε τις αιτίες της αύξησης του αυτισμού στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «επιδημία».

Αυτή η εξαιρετικά φιλόδοξη ανακοίνωση ανησύχησε πολλούς επιστήμονες και ενώσεις ασθενών, αφού ο αυτισμός ή διαταραχή αυτιστικού φάσματος είναι μια σύνθετη διαταραχή που μελετάται εδώ και δεκαετίες.

Μολονότι μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει μία ξεκάθαρη αιτία για την εμφάνισή του, οι επιστήμονες έχουν προβάλλει πολλούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως τη νευροφλεγμονή ή τη λήψη ορισμένων φαρμάκων, όπως το αντιεπιληπτικό Depakine κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, καθώς επίσης και τη γενετική προδιάθεση.

