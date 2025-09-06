Αλέξης Μητρόπουλος: Αυτά θέλουν να ακούσουν από τον πρωθυπουργό οι συνταξιούχοι – Τα 22 αιτήματα

Να αποτελέσει η φετινή έκθεση στη Θεσσαλονίκη, τη «ΔΕΘ των συνταξιούχων» ζητά ο καθηγητής και πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ Αλέξης Μητρόπουλος.

Επισημαίνει ότι οι συνταξιούχοι μάτωσαν με τα Μνημόνια και έχασαν πάνω από 120 δις €. Και αναλύει:

«Οι συνταξιούχοι και οι οικογένειές τους έχουν δικαίωμα στη ζωή και σε αξιοπρεπή διαβίωση! Τον τελευταίο καιρό πολλά γράφονται και συζητούνται για το «πακέτο» εξαγγελιών τού πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πολλά ΜΜΕ, κυρίως τα φιλικά προς την κυβέρνηση, έχουν δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες για ανακουφιστικά μέτρα που θα αφορούν τους συνταξιούχους και τις οικογένειές τους. Οι συνταξιούχοι είναι η κοινωνική τάξη με τις μεγαλύτερες απώλειες από την αρχή των Μνημονίων, κατά τη διάρκειά τους, ακόμη και μέχρι σήμερα. Είχαν τις μεγαλύτερες περικοπές στις κύριες και επικουρικές τους συντάξεις, στα εφάπαξ και σε όλες τις παροχές, που ξεπερνούν τα 120 δις € μέχρι σήμερα.

Ενώ έχουμε βγει από τα Μνημόνια, οι συνταξιούχοι μας, ακόμη και σήμερα, έχουν παρακράτηση στις συντάξεις τους υπέρ Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) και 6% υπέρ υγείας ενώ στο 1/3 των συνταξιούχων διατηρείται ακόμη το όνειδος της «προσωπικής διαφοράς» τής κυβέρνησης Τσίπρα και που δυστυχώς δεν κατήργησε ακόμη η κυβέρνησή σας. Μόνο από αυτούς τους τρεις λόγους, οι συνταξιούχοι μας χάνουν ετησίως 4 δις €!!

Εξάλλου, σύμφωνα με τα πρόσφατα επίσημα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΗΛΙΟΣ» της ΗΔΙΚΑ, οι 7 στους 10 συνταξιούχους λαμβάνουν σύνταξη μέχρι 1.000 € μεικτά. Οι περισσότεροι αδυνατούν όχι να διαβιώσουν αξιοπρεπώς, αλλά στοιχειωδώς. Ο καλπάζων πληθωρισμός, οι αυξανόμενες ανάγκες για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, το Εθνικό Σύστημα Υγείας που αιμορραγεί, καθιστούν δύσκολη την επιβίωση των ιδίων και των οικογενειών τους».

Γι’ αυτό και καλεί τον πρωθυπουργό να ακούσει την κραυγή αγωνίας των 2.500.000 συνταξιούχων και να δώσει άμεσα λύσεις στα παρακάτω είκοσι δύο επίκαιρα και επιτακτικά για την αξιοπρεπή διαβίωσή τους αιτήματα:

1.Επαναχορήγηση σε μόνιμη βάση της 13ης και 14ης σύνταξης.

2 .Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για ΟΛΟΥΣ τους συνταξιούχους, άμεσα και αναδρομικά και ενσωμάτωση όλου του ποσού στη σύνταξη.

3.Καταβολή των αναδρομικών του 11μήνου σε ΟΛΟΥΣ τους συνταξιούχους ή τους κληρονόμους τους, είτε είχαν ασκήσει αγωγή είτε όχι.

4.Επαναφορά του ΕΚΑΣ σε ΟΛΟΥΣ τους χαμηλοσυνταξιούχους, με νέα διευρυμένα και επικαιροποιημένα κριτήρια.

5.Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

6.Κατάργηση της εισφοράς υπέρ υγείας 6% στις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις, αφού καταβαλλόταν καθ’όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου.

7.Χορήγηση της ετήσιας αύξησης και στις επικουρικές συντάξεις, άμεσα και αναδρομικά.

8.Κατάργηση της ετήσιας αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών των μή μισθωτών.

9.Επαναφορά τής ισόβιας σύνταξης στην πολύτεκνη μητέρα.

10.Χορήγηση ολόκληρης της εθνικής σύνταξης σε ΟΛΕΣ τις συντάξεις αναπηρίας, ανεξάρτητα από το ποσοστό τους.

11.Επαναφορά των κατώτατων ορίων στις συντάξεις.

12.Κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για τη χορήγηση του επιδόματος στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

13.Ολοκλήρωση του επανυπολογισμού για συντάξεις με 30 χρόνια και άνω και άμεση χορήγηση αναδρομικών.

14.Επαναφορά των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων για ΟΛΟΥΣ ανεξαιρέτως τους γονείς, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

15.Χορήγηση ολόκληρης της σύνταξης λόγω θανάτου στον/στην επιζώντα/- ούσα σύζυγο και τα τέκνα.

16.Κατάργηση της «ποινής» («πέναλτι») σε ποσοστό 30% της εθνικής σύνταξης στις μειωμένες συντάξεις.

17.Χορήγηση πλήρους εθνικής σύνταξης στους ομογενείς με 15 ή 20 έτη νόμιμης παραμονής στη χώρα.

18.Κατάργηση των διατάξεων των νόμων Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016) και Βρούτση (ν. 4670/2020) που μειώνουν το εφάπαξ και τις επικουρικές συντάξεις από 1-1-2014 και μετά.

19.Κατάργηση της «ρήτρας προσδοκίμου» για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

20.Κατάργηση της ρήτρας υπολογισμού τής σύνταξης με βάση ολόκληρο τον εργασιακό βίο («ρήτρα Τσίπρα»).

21.Παροχή τής δυνατότητας στους συνταξιούχους λόγω θανάτου (χήρες/χήροι) να εργάζονται ΧΩΡΙΣ περικοπή τής σύνταξής τους, όπως συμβαίνει και με την απασχόληση των λοιπών συνταξιούχων.

22.Απαλλαγή των συνταξιούχων λόγω θανάτου τού ιδιωτικού τομέα από την υποχρέωση καταβολής (ή από την αναδρομική παρακράτηση) των ήδη εισπραχθέντων ποσών που αντιστοιχούν σε περικοπές που ο ΕΦΚΑ (με δική του ευθύνη) παρέλειψε να εφαρμόσει.

Απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κ. Μητρόπουλος επισημαίνει τα εξής:

«Κύριε πρωθυπουργέ, παρά την καλή πορεία τής οικονομίας (όπως υποστηρίζετε) που αποτυπώνεται όμως μόνο στην πρόωρη αποπληρωμή μελλοντικών δανείων, η πλειοψηφία των συνταξιούχων, σχεδόν όλος ο ελληνικός λαός, υποφέρουν αδυνατώντας να διαβιώσουν αξιοπρεπώς, με συνέπεια τη μεγάλη εθνική κρίση στο δημογραφικό και την πρωτοφανή για σύγχρονη χώρα πληθυσμιακή κατάρρευση.

Κυρίως οι συνταξιούχοι και οι οικογένειές τους, οι απόμαχοι της εργασίας, που βοήθησαν το έθνος να ορθοποδήσει τις προηγούμενες δεκαετίες καταβάλλοντας υψηλές εισφορές και φόρους, αδυνατούν σήμερα να επιβιώσουν στοιχειωδώς, γεγονός που επίσης συμβάλλει στην απογοήτευση των νέων για ελπίδα, όραμα και δημιουργία οικογένειας.

Κύριε πρωθυπουργέ, πρέπει με σοβαρότητα, γενναιότητα και ευαισθησία να δώσετε ΑΜΕΣΗ λύση στα ανωτέρω αιτήματα των συνταξιούχων, την πιο αδικημένη τάξη τής σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας».

