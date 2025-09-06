Ωρωπός: Ζημιές σε αποθήκη και σπίτι από φωτιά – Την πρόλαβαν πριν επεκταθεί στο δάσος (Photos)

Συναγερμός σήμανε στις 4 το μεσημέρι του Σαββάτου στον Ωρωπό όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε αποθήκη κατοικίας δίπλα σε δασική έκταση.

Η αποθήκη καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και στην οικία η οποία σώθηκε χάρις την άμεση επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης και συγκεκριμένα του Πυροσβεστικού Σταθμού Οινοφύτων και των εθελοντικών ομάδων της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωρωπού ΕΣΔΩ, ΕΘΟΠ Μηλεσίου και Νέας Πολιτείας.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση η φωτιά οριοθετήθηκε πριν περάσει στο δάσος και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

