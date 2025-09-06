Παρίσι σε Ουάσινγκτον: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης δεν υπονόμευσε τις συνομιλίες για εκεχειρία

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών απάντησε στον Μάρκο Ρούμπιο για τους ισχυρισμούς του ότι το σχέδιο της Γαλλίας να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, υπονόμευσε τις συνομιλίες για εκεχειρία στη Γάζα.

«Η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης δεν προκάλεσε την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων για τους ομήρους», αναφέρεται σε ανάρτηση σε νέο λογαριασμό στο Χ με την ονομασία French Response, τον οποίο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι συνδέεται με το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών στο Παρίσι.

«Θέλουν να βλάψουν την εικόνα της Γαλλίας»

Ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι το υπουργείο του θα εγκαινιάσει το French Response στο πλαίσιο μιας στρατηγικής «αντίδρασης σε όσους στο εξωτερικό θέλουν να βλάψουν την εικόνα της Γαλλίας».

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η απόφαση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος «κατέστησε άχρηστη κάθε πιθανότητα επιτυχίας των συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός» μεταξύ Ισραήλ και της ένοπλης οργάνωσης Χαμάς, επαναλαμβάνοντας παρόμοιες κατηγορίες που είχε διατυπώσει τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Χαμάς αποχώρησε από τις διαπραγματεύσεις «τη στιγμή, την ίδια μέρα που η Γαλλία έκανε την ανακοίνωσή της».

Οι χρονικές σημάνσεις και η παραπομπή στη διάσκεψη του ΟΗΕ

Οι αναρτήσεις του λογαριασμού French Response παραθέτουν τις χρονικές σημάνσεις (time stamps) δημοσιεύσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Μακρόν και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, για να υποστηρίξουν ότι «οι διαπραγματεύσεις είχαν ήδη καταρρεύσει πριν από την ανακοίνωση της Γαλλίας».

Το French Response παρέπεμψε επίσης σε διακήρυξη σε διάσκεψη του ΟΗΕ τον Ιούλιο, με πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας, στην οποία αναφερόταν ότι «η αναγνώριση και η πραγμάτωση του Κράτους της Παλαιστίνης αποτελούν ουσιαστικό και αναντικατάστατο στοιχείο για την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών».

Παράλληλα, κατέγραψε ανάρτηση του αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, με την οποία ανακοινώθηκε ότι οι ΗΠΑ θα αποσυρθούν από τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, καθώς η Χαμάς δεν ενεργούσε με καλή πίστη.

Το υπουργείο Εξωτερικών ενισχύει τις δυνατότητές του στον εντοπισμό παραπληροφόρησης μέσω «κόμβων παρακολούθησης» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημιούργησε τον «λογαριασμό αυτόματης απάντησης» για να «αντικρούει τις αβάσιμες επιθέσεις που μας στοχοποιούν», δήλωσε ο Γάλλος ΥΠΕΞ στο BFM TV.

Ο Μακρόν είχε ανακοινώσει τον Ιούλιο ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος. Έκτοτε, παρόμοιες ανακοινώσεις έχουν γίνει από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Αυστραλία και το Βέλγιο.

