search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 22:30
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.09.2025 21:57

Παρίσι σε Ουάσινγκτον: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης δεν υπονόμευσε τις συνομιλίες για εκεχειρία

06.09.2025 21:57
MARKO_RUBIO3
AP

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών απάντησε στον Μάρκο Ρούμπιο για τους ισχυρισμούς του ότι το σχέδιο της Γαλλίας να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, υπονόμευσε τις συνομιλίες για εκεχειρία στη Γάζα.

«Η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης δεν προκάλεσε την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων για τους ομήρους», αναφέρεται σε ανάρτηση σε νέο λογαριασμό στο Χ με την ονομασία French Response, τον οποίο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι συνδέεται με το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών στο Παρίσι.

«Θέλουν να βλάψουν την εικόνα της Γαλλίας»

Ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι το υπουργείο του θα εγκαινιάσει το French Response στο πλαίσιο μιας στρατηγικής «αντίδρασης σε όσους στο εξωτερικό θέλουν να βλάψουν την εικόνα της Γαλλίας».

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η απόφαση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος «κατέστησε άχρηστη κάθε πιθανότητα επιτυχίας των συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός» μεταξύ Ισραήλ και της ένοπλης οργάνωσης Χαμάς, επαναλαμβάνοντας παρόμοιες κατηγορίες που είχε διατυπώσει τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Χαμάς αποχώρησε από τις διαπραγματεύσεις «τη στιγμή, την ίδια μέρα που η Γαλλία έκανε την ανακοίνωσή της».

Οι χρονικές σημάνσεις και η παραπομπή στη διάσκεψη του ΟΗΕ

Οι αναρτήσεις του λογαριασμού French Response παραθέτουν τις χρονικές σημάνσεις (time stamps) δημοσιεύσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Μακρόν και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, για να υποστηρίξουν ότι «οι διαπραγματεύσεις είχαν ήδη καταρρεύσει πριν από την ανακοίνωση της Γαλλίας».

Το French Response παρέπεμψε επίσης σε διακήρυξη σε διάσκεψη του ΟΗΕ τον Ιούλιο, με πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας, στην οποία αναφερόταν ότι «η αναγνώριση και η πραγμάτωση του Κράτους της Παλαιστίνης αποτελούν ουσιαστικό και αναντικατάστατο στοιχείο για την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών».

Παράλληλα, κατέγραψε ανάρτηση του αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, με την οποία ανακοινώθηκε ότι οι ΗΠΑ θα αποσυρθούν από τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, καθώς η Χαμάς δεν ενεργούσε με καλή πίστη.

Το υπουργείο Εξωτερικών ενισχύει τις δυνατότητές του στον εντοπισμό παραπληροφόρησης μέσω «κόμβων παρακολούθησης» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημιούργησε τον «λογαριασμό αυτόματης απάντησης» για να «αντικρούει τις αβάσιμες επιθέσεις που μας στοχοποιούν», δήλωσε ο Γάλλος ΥΠΕΞ στο BFM TV.

Ο Μακρόν είχε ανακοινώσει τον Ιούλιο ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος. Έκτοτε, παρόμοιες ανακοινώσεις έχουν γίνει από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Αυστραλία και το Βέλγιο.

Διαβάστε επίσης:

Ο Φάρατζ απειλεί με απέλαση Αφγανές γυναίκες που θα αιτηθούν άσυλο – «Θα το σκεφτούμε για τα παιδιά»

Ταχυδρομική… κρίση στις ΗΠΑ: Τουλάχιστον 88 υπηρεσίες διέκοψαν τις αποστολές δεμάτων λόγω των δασμών

Ιταλία: Θύμα κυβερνοεπίθεσης ο υπουργός Άμυνας – Μίλησε για σενάριο «υβριδικού πολέμου»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kasselakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίνημα Δημοκρατίας για εξαγγελίες Μητσοτάκη: «Φτιασιδωμένο αφήγημα, προσπαθεί να καλύψει τις ευθύνες του»

washighton-diadilosi-1
ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη διαδήλωση στην Ουάσινγκτον κατά του Τραμπ – Ζητούν την απόσυρση της Εθνοφρουράς από τους δρόμους 

karystianou_syntagma_main
ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού: «Τα οστά των παιδιών μας μπορούν να αποκαλύψουν την αλήθεια»

xiaomi-arena
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: Εντοπίστηκε ύποπτο πακέτο έξω από την Xiaomi Arena

MARKO_RUBIO3
ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι σε Ουάσινγκτον: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης δεν υπονόμευσε τις συνομιλίες για εκεχειρία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
8bae6016d4e4f96bc52c66004803e5d2
MEDIA

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Καλημέρα Ελλάδα - Η επίσημη ανακοίνωση - Το νέο δίδυμο στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

stefanidoueyaggelatos0509ndp
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου: Ήταν πολύ δύσκολο να βρω μια ζώνη που να μην πέφτει πάνω στον Νίκο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 22:27
kasselakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίνημα Δημοκρατίας για εξαγγελίες Μητσοτάκη: «Φτιασιδωμένο αφήγημα, προσπαθεί να καλύψει τις ευθύνες του»

washighton-diadilosi-1
ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη διαδήλωση στην Ουάσινγκτον κατά του Τραμπ – Ζητούν την απόσυρση της Εθνοφρουράς από τους δρόμους 

karystianou_syntagma_main
ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού: «Τα οστά των παιδιών μας μπορούν να αποκαλύψουν την αλήθεια»

1 / 3