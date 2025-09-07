Κηφισός: Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες – Μεγάλη καθυστέρηση στην κυκλοφορία

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται στην είσοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε όχημα. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Αιγάλεω, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, με αποτέλεσμα γρήγορα να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων και να σχηματιστούν ουρές.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς και την απομάκρυνση του οχήματος, ενώ η Τροχαία βρίσκεται σε επιφυλακή ρυθμίζοντας την κυκλοφορία.

