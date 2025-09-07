Ζήνα: «Ήμουν ετοιμη να κάνω διάλειμμα για οικογένεια όταν προέκυψε η συνεργασία με τον Μητροπάνο» (Video)

Η Πέγκυ Ζήνα θυμήθηκε τη στιγμή που της χτύπησε την πόρτα η πιο σπουδαία συνεργασία της καριέρας της, αυτή με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Ρυθμού και τη Μαρία Γεωργάκαινα, η αγαπημένη τραγουδίστρια εξομολογήθηκε ότι εκείνη την περίοδο είχε αποφασίσει να κάνει ένα βήμα πίσω από τη μουσική, για να επικεντρωθεί στο να αποκτήσει παιδί.

«Είχα φτάσει σε ένα πολύ ωραίο σημείο την καριέρα μου όταν ήταν να γίνω μαμά. Μάλιστα, είχα αποφασίσει να σταματήσω για λίγο τη δουλειά. Σκεφτόμουν μήπως αυτοί οι γρήγοροι ρυθμοί δε με αφήνουν να γίνω μαμά. Εκεί λοιπόν που είχα αποφασίσει να μη δουλέψω τον χειμώνα, χτύπησε το τηλέφωνό μου από τη γυναίκα του Δημήτρη Μητροπάνου για να δουλέψουμε μαζί τον χειμώνα».

Όπως εξομολογήθηκε, η εξέλιξη αυτή ήρθε αναπάντεχα: «Όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει. Μου χτυπάει λοιπόν την πόρτα ο Θεός για τη σπουδαιότερη συνεργασία της ζωής μου τη στιγμή που θέλω να κάνω ένα διάλειμμά. Μου είχε πει τότε η Βένια, η σύζυγος του Δημήτρη Μητροπάνου, “Πεγκούλα, να κάνεις παιδάκι όποτε θέλεις αλλά, από προσωπική πείρα άκου τι θα σου πω. Μη σταματήσεις να δουλεύεις για να ηρεμήσεις και να κάνεις παιδί, γιατί θα σου κατσικωθεί ένα άγχος στο κεφάλι ότι έχεις σταματήσει γι’ αυτόν τον λόγο. Θα συνεχίσεις κανονικά να δουλεύεις και αν ο Θεός το θέλει και σου στείλει παιδί, εμείς θα το κλείσουμε το μαγαζί. Κι εμείς έχουμε την οικογένεια πάνω από όλα”».

Η συμβουλή αυτή, όπως είπε η τραγουδίστρια, αποδείχτηκε καθοριστική: «Έτσι μου έφυγε κάθε άγχος και τη δεύτερη σεζόν έμεινα έγκυος χωρίς καν προσπάθεια. Τέτοια ευλογία μου έφερε. Έμεινα έγκυος τέλος Ιανουαρίου και τέλος Μαρτίου που κλείσαμε το σχήμα για να πάμε στην Κύπρο για συναυλίες, του είπα ότι επειδή δεν έχω κλείσει ακόμα τους τρείς μήνες, να μην το πούμε σε κανέναν, να το κρατήσουμε μεταξύ μας».

