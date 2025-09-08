Eurobasket: Το πρόγραμμα των προημιτελικών και ο δρόμος ως τον τελικό

Μετά τη νίκη επί του Ισραήλ, ο δρόμος για την 4αδα για την Εθνική ομάδα μπάσκετ, περνά από το μονοπάτι της Λιθουανίας.

Η παρέα του Γιόνας Βαλαντσιούνας έχει ένα πολύ καλό σύνολο, αλλά όλα θα εξαρτηθούν από τις… διαθέσεις των Ελλήνων παικτών.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα παίξει στις 21:00 το βράδυ της Τρίτης, ενώ νωρίτερα, στις 17:00 θα παίξουν Τουρκία και Πολωνία, ζευγάρι που θα βγάλει και τον πρώτο ημιτελικό της Παρασκευής.

Οι προημιτελικοί

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου

17:00: Τουρκία – Πολωνία

21:00 Λιθουανία – ΕΛΛΑΔΑ

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου

17:00 Φινλανδία – Γεωργία

21:00 Γερμανία – Σλοβενία

Ημιτελικοί -Παρασκευή 12/9 (οι ώρες θα ανακοινωθούν)

Λιθουανία ή Ελλάδα – Τουρκία ή Πολωνία

Γερμανία ή Σλοβενία – Φινλανδία ή Γεωργία

* Ο μικρός και ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθούν την Κυριακή 14/9 στις 17:00 και στις 21:00 ώρα αντίστοιχα.

