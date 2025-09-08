Κατρίνης: Ανεπαρκείς οι εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Δεν δίνουν λύση στα προβλήματα των πολιτών

Σφοδρή κριτική στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ άσκησε ο Μιχάλης Κατρίνης.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή «Συνδέσεις» της ERT News, έκανε λόγο για ασαφείς και ανεπαρκείς εξαγγελίες.

«Περιμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων, γιατί αυτά δεν είναι σαφή. Φοβόμαστε ότι δεν θα δώσουν λύσεις και απαντήσεις για την πλειοψηφία αυτών που θα έπρεπε να είναι ωφελούμενοι», τόνισε ενώ έκανε ειδική αναφορά στους συνταξιούχους με αποδοχές μέχρι 800 ευρώ, οι οποίοι, όπως τόνισε, «δεν θα δουν ελάφρυνση ούτε μισό ευρώ», μιλώντας για περίπου ένα εκατομμύριο ανθρώπους.

Αντίστοιχα, για τους εργαζόμενους με μέσο μισθό 1.300 ευρώ σημείωσε ότι «θα δουν ελάχιστη έως μηδαμινή ελάφρυνση».

Όπως τόνισε, αντίθετα με την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, με την ομιλία του προέδρου του στη ΔΕΘ, θα παρουσιάσει τις επόμενες μέρες συγκεκριμένες και σαφείς προτάσεις που θα αφορούν όλες τις κατηγορίες των πολιτών.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ο Μιχάλης Κατρίνης επισήμανε την αντίφαση ανάμεσα στη ρητορική του Πρωθυπουργού και την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες και η χώρα.

«Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θέλει να κάνει πράγματα που θα θυμίζουν ότι η Ελλάδα συγκλίνει όλο και περισσότερο με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες. Και αναρωτιέμαι, με αυτά που συμβαίνουν – διαφθορά, αδιαφάνεια, δυσλειτουργία θεσμών και ανεξάρτητων αρχών – πώς μπορεί να περάσει μια τέτοια εικόνα, όταν η Ευρωπαϊκή Οικονομική Εισαγγελία έχει κατασκηνώσει στην Ελλάδα εξαιτίας αλλεπάλληλων σκανδάλων;», τόνισε.

Παράλληλα, άσκησε κριτική για την απουσία οποιασδήποτε ουσιαστικής αναφοράς στην παραγωγική ανασυγκρότηση και στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Όπως υπογράμμισε, «οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι αποτελούν κρίσιμο κρίκο για τη διατροφική αυτάρκεια της χώρας και πρέπει να στηριχθούν ώστε να παραμείνουν στην περιφέρεια και να συνεχίσουν να παράγουν». Μετά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρόσθεσε, η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού «όχι μόνο δεν είχε μεταρρυθμιστική πνοή, αλλά έμοιαζε περισσότερο με μια προσπάθεια διασκέδασης των εντυπώσεων στο τέλος μιας αποτυχημένης διακυβέρνησης».

Αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας, σημείωσε ότι τον Ιούλιο ο ρυθμός ανάπτυξης μειώθηκε εξαιτίας της πτώσης της κατανάλωσης, γεγονός που αποδεικνύει – όπως είπε – ότι η κυβέρνηση πανηγυρίζει για μια ανάπτυξη χωρίς στέρεες βάσεις. «Πρόκειται για μια ανάπτυξη που βασίζεται αποκλειστικά στην κατανάλωση και αυτό είναι το πραγματικό παραγωγικό πρόβλημα της χώρας», επισήμανε.

Κλείνοντας, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ απάντησε στα σενάρια συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αποφεύγει τον διάλογο για συγκεκριμένα θέματα και δεν μένει δογματικά αμετακίνητο, φέρνοντας ως παράδειγμα την πρόταση για το Εθνικό Απολυτήριο. «Μακάρι να καταλήξουμε σε κάτι που θα είναι προς όφελος της νέας γενιάς και των μαθητών που σήμερα ταλαιπωρούνται από το υπάρχον σύστημα», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 15 Δεκεμβρίου αρχίζει εργασίες η εξεταστική

Αναδίπλωση Χριστοδουλίδη για το καλώδιο: H Κύπρος είναι απόλυτα δεσμευμένη στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα

Ο Μητσοτάκης ποντάρει στα μέτρα και προ(σ)καλεί: Δεν φεύγω, βρείτε αντίπαλο – Το γάντι σε αμφισβητίες, αντιπολίτευση, «κέντρα»