ΚΟΣΜΟΣ

08.09.2025 09:10

Νέα Ζηλανδία: Νεκρός σε ανταλλαγή πυρών φυγάς που είχε εξαφανιστεί με τα τρία του παιδιά

08.09.2025 09:10
australia new

Σκηνές από αστυνομική ταινία εκτυλίχθηκαν σε δρόμο πόλης της Νέας Ζηλανδίας, όταν οι Αρχές εντόπισαν, μετά από ανθρωποκυνηγητό τεσσάρων ετών, φυγά, πατέρα τριών παιδιών, που είχε εξαφανιστεί μαζί με αυτά και ο οποίος σκοτώθηκε στην ανταλλαγή πυροβολισμών που ακολούθησε.

Ο Τομ Φίλιπς αγνοείτο από τον Δεκέμβριο του 2021, όταν τσακώθηκε με την πρώην σύντροφό του κι έφυγε παίρνοντας μαζί του τα τρία παιδιά του.

Νωρίς το πρωί, η αστυνομία ειδοποιήθηκε για κλοπή σε κατάστημα στο Γουάικατο, στο Βόρειο Νησί, κλοπή που φέρονται να αποπειράθηκαν δυο πρόσωπα που επέβαιναν σε «γουρούνα».

Ο Φίλιπς είχε καταφέρει να διαφύγει από αρκετές προσπάθειες των αρχών να τον θέσουν υπό κράτηση, παρά το ότι η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί και τον είχε καταδιώξει επανειλημμένα, για παράδειγμα τον περασμένο μήνα, όταν εκλήθη και σε εκείνη την περίπτωση για απόπειρα εισβολής σε κατάστημα με σκοπό την κλοπή.

«Γνωρίζοντας πως είχαμε ήδη πληροφορίες ότι ο Τομ Φίλιπς βρισκόταν στην περιοχή, εκλήθησαν ενισχύσεις και σπεύσαμε επιτόπου», δήλωσε η υπηρεσιακή υπαρχηγός της αστυνομίας στην περιοχή Τζιλ Ρότζερς.

Η αστυνομία σταμάτησε το όχημα, τοποθετώντας καρφιά στον δρόμο. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών.

Η αξιωματικός της αστυνομίας πρόσθεσε πως «δεύτερη περίπολος έφθασε επιτόπου κι ενεπλάκη σε μάχη» με τον φυγά, που σκοτώθηκε.

Ο Τομ Φίλιπς συνοδευόταν από το ένα από τα τρία παιδιά του. Το παιδί δεν τραυματίστηκε και βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας.

«Διενεργούμε επείγουσα έρευνα για να εντοπίσουμε τα άλλα παιδιά του Τομ Φίλιπς, για τα οποία είμαστε πολύ ανήσυχοι», πρόσθεσε η κ. Ρότζερς. Σύμφωνα με την αξιωματικό, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στο κεφάλι στην ανταλλαγή πυρών και χειρουργήθηκε.

