Ο Τασούλας εγκαινιάζει το Φεστιβάλ Βιβλίου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στις 20:00, θα εγκαινιάσει το 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως, που είναι αφιερωμένο στην παιδική φιλαναγνωσία.

Στη γιορτή του Βιβλίου «ανοίγει τις πύλες της» συμμετέχουν 210 εκδοτικοί οίκοι, με 285 περίπτερα, ενώ στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα διεξαχθούν περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά δρώμενα και πολλά άλλα.

Ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.) διοργανώνει το 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Τη διοργάνωση υποστηρίζουν ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου.

Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Μικρό Παρίσι των Αθηνών, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος – Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και το Ωδείο Φίλιππος Νάκας.

