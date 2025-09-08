Τελευταίο χειροκρότημα για τον Τζόρτζιο Αρμάνι – Κηδεύεται σήμερα, ιδιωτικά, στη γενέτειρά του (Photos – Video)

Τελευταίο χειροκρότημα σήμερα για τον Τζόρτζιο Αρμάνι, που κηδεύεται σε στενό οικογενειακό κύκλο, στην γενέτειρά του.

Όπως αναφέρουν ιταλικά ΜΜΕ, η κηδεία θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο χωριό Rivalta di Gazzola, στην επαρχία της Πιατσέντσα, όπου γεννήθηκε ο Αρμάνι.

Το χωριό έχει σφραγιστεί για λόγους ασφαλείας, και μόνο 20 άτομα επιτρέπεται να μπουν στο ναό του Αγίου Μαρτίνου.

Ο εμβληματικός σχεδιαστής, που σφράγισε τον χώρο της μόδας με το μοναδικό του στυλ, θα ταφεί στο οικογενειακό παρεκκλήσι, δίπλα στους γονείς και τον αδελφό του.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι επισκεπτόταν συχνά τον τόπο καταγωγής του για να αποτίσει φόρο τιμής στη μητέρα του, αλλά και για να γευτεί τα τοπικά εδέσματα.

«Ο Αρμάνι επιστρέφει εκεί όπου γεννήθηκε, στην Πιατσέντσα, με μια τεράστια δήλωση αγάπης για την πατρίδα του και για τις πέτρες του ποταμού Τρέμπια που ενέπνευσαν το διαχρονικό γκριζομπεζ χρώμα του», σημείωσε η ένωση Castelli del Ducato.

Στις 15:00 σήμερα το απόγευμα, όλα τα καταστήματα και το ηλεκτρονικό site του οίκου Armani θα παραμείνουν κλειστά «σε ένδειξη σεβασμού για τον θάνατο του κυρίου Αρμάνι».

Το τελευταίο αντίο φίλων και θαυμαστών στο Μιλάνο

Χιλιάδες θαυμαστές είπαν το τελευταίο τους αντίο το Σαββατοκύριακο στον Giorgio Armani, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από τον δήμαρχο του Μιλάνου ως «ένας άνθρωπος εξαιρετικής κομψότητας» που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πόλη και στον παγκόσμιο χώρο της μόδας.

Ένα από τα τελευταία του έργα ήταν μια επίδειξη μόδας που σηματοδοτούσε τα 50 χρόνια του εμβληματικού του brand Giorgio Armani, η οποία πρόκειται να κλείσει την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου αργότερα αυτόν τον μήνα.

Περισσότεροι από 15.000 πενθούντες πέρασαν σε διάστημα δύο ημερών από τοTeatro Armani, το οποίο συνήθως φιλοξενεί επιδείξεις μόδας.

Ανάμεσά τους βρίσκονταν κορυφαία ονόματα από τον χώρο της μόδας, της πολιτικής, του κινηματογράφου και του αθλητισμού.

Η Donatella Versace άφησε ένα μπουκέτο λευκά λουλούδια το Σάββατο, ενώ ο αδελφός της Santo Versace ήταν δακρυσμένος την Κυριακή.

Μέσα στο θέατρο, όπου ο Armani είχε δεχθεί αμέτρητες επευφημίες, το φέρετρό του είχε τοποθετηθεί ανάμεσα σε σειρές από χάρτινα φανάρια με κεριά που έριχναν μια ιριδίζουσα λάμψη.

Στο βάθος ακουγόταν απαλά μουσική για πιάνο του Ιταλού συνθέτη Ludovico Einaudi και το άρωμα του λιβανιού πλημμύριζε την ατμόσφαιρα.

Το κλειστό φέρετρο ήταν διακοσμημένο με ένα μπουκέτο από λευκά τριαντάφυλλα με μακριά κοτσάνια και πλαισιωνόταν από τιμητική φρουρά καραμπινιέρων με επίσημες στολές.

Δίπλα είχε τοποθετηθεί μια αλαβάστρινη απεικόνιση του σταυρού, σύμβολο ιδιαίτερα αγαπητό στον Armani.

Άλλοι σχεδιαστές που απέτισαν φόρο τιμής περιλάμβαναν τους Dean και Dan Caten, τους Καναδούς δίδυμους σχεδιαστές πίσω από το brand Dsquared2, τον δημιουργικό διευθυντή της Ferrari Rocco Iannone, τον Βρετανό σχεδιαστή Neil Barrett και τον Ιταλό σχεδιαστή Andrea Incontri.

Τον αθλητικό κόσμο εκπροσώπησαν η Ολυμπιονίκης Federica Pellegrini, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Milan Paolo Maldini και ο πρόεδρος της Ιταλικής Ολυμπιακής Επιτροπής Giovanni Malagò.

Την Κυριακή απέτισαν επίσης φόρο τιμής δύο πρώην πρωθυπουργοί, οι Mario Monti και Matteo Renzi.

Ιταλοί σκηνοθέτες όπως οι Giuseppe Tornatore και Gabriele Salvatores, ο συνθέτης Einaudi, και ο πρόεδρος του ιταλικού επιμελητηρίου μόδας Carlo Capasa μαζί με τον αδελφό του, σχεδιαστή του οίκου Costume National Ennio Capasa, αποχαιρέτησαν επίσης τον Armani.

Ο δήμαρχος του Μιλάνου, Giuseppe Sala, ήταν από τους πρώτους που έφτασαν, εκφράζοντας συλλυπητήρια στον Leo Dell’Orco, μακροχρόνιο συνεργάτη του Armani και υπεύθυνο ανδρικής ένδυσης, ο οποίος στεκόταν κοντά στο φέρετρο.

«Το Μιλάνο είναι γεμάτο από σημάδια του Armani. Θα είναι αδύνατο να τον ξεχάσουμε» είπε ο στους δημοσιογράφους, και θυμήθηκε ένα τηλεφώνημα από τον Armani στις αρχές Αυγούστου, όταν ξέσπασε σκάνδαλο διαφθοράς στην πόλη. «Μου είπε, “Καταλαβαίνω ότι είναι μια δύσκολη στιγμή. Πάντα υπάρχει κάτι θετικό στις δύσκολες στιγμές. Οι αληθινοί φίλοι φαίνονται. Εγώ είμαι ο αληθινός σου φίλος.” Αυτό θα το θυμάμαι για πάντα», δήλωσε ο Sala.

Η συγκινητική προσέλευση πολλών απλών Μιλανέζων αντικατόπτριζε τους στενούς δεσμούς του Armani με την πόλη που είχε υιοθετήσει.

Τα εμβληματικά σημεία του Armani στο Μιλάνο περιλαμβάνουν τον εκθεσιακό του χώρο Armani/Teatro και το μουσείο Armani/Silos στην καρδιά της σχεδιαστικής συνοικίας της πόλης, καθώς και την κατοικία του, τα ιστορικά του γραφεία στο κέντρο, τα flagship καταστήματά του και το ξενοδοχείο του.

Ήταν επίσης ένθερμος υποστηρικτής πολιτιστικών θεσμών όπως το Teatro alla Scala και ιδιοκτήτης της ομάδας μπάσκετ Olympia Milan.

Μια μόνιμη πινακίδα του Emporio Armani καλωσορίζει τους επιβάτες που φτάνουν στο αεροδρόμιο Linate του Μιλάνου, ενώ για χρόνια διατηρούσε και μια σταθερή διαφημιστική παρουσία στην περιοχή Brera της πόλης, σύμβολο της μαεστρίας του στην οπτική επικοινωνία και της ισχυρής παρουσίας του brand του.

Διαβάστε επίσης:

Ιωάννα Μαλέσκου – Κωνσταντίνος Δανιάς: Η βάφτιση της κόρης τους και η λαμπερή δεξίωση (Photos)

Νίκος Καρβέλας: Η τρυφερή ανάρτηση της Άννας Βίσση για τα γενέθλιά του (Photo)

Προκόπης Αγαθοκλέους: «Ο Άγιος Παΐσιος νιώθω ότι με βοηθούσε θαυματουργικά σε όλη τη σειρά»