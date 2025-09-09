ΔΕΘ: Οι παροχές δεν ηρέμησαν τους βουλευτές της ΝΔ – Η ακρίβεια, ο ΦΠΑ και οι εισηγήσεις για επιστροφή του Σαμαρά

Η ικανοποίηση για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αλλά και ο προβληματισμός για το αποτύπωμα που τελικά θα έχουν στο εκλογικό σώμα κυριαρχούν στους γαλάζιους βουλευτές τις τελευταίες ώρες.

Ταυτοχρόνως υπάρχουν πάντα και οι… “γκρινιάρηδες” οι οποίοι εκτιμούν ότι καλλιεργήθηκαν υψηλές προσδοκίες για τις παροχές που θα ανακοίνωνε ο πρωθυπουργός, με αποτέλεσμα την προσμονή και την αναμονή σε πολλές κοινωνικές ομάδες, οι οποίες τελικά δεν λαμβάνουν από τις πρωθυπουργικές ανακοινώσεις.

Άλλοι βουλευτές πάντως ένιωσαν ικανοποίηση από τις ανακοινώσεις για τις αυξήσεις στους ένστολους και την σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός άκουσε τους βουλευτές του σε αυτά τα δύο θέματα, καθώς δεν υπήρχε βουλευτής που να πάει στο Μαξίμου και να μην αναφέρει ως αναγκαίες αυτές τις δύο παρεμβάσεις.

Επίσης οι περισσότεροι βουλευτές κατανοούν ότι το Νο1 πρόβλημα εξακολουθεί να είναι η ακρίβεια που πλήττει όλα τα νοικοκυριά και θεωρούν ότι επ’ αυτού ο κ. Μητσοτάκης θα έπρεπε να είχε αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην ομιλία του ή και να έχει ανακοινώσει μέτρα για την περαιτέρω αντιμετώπιση της, χωρίς να παραγνωρίζουν ότι γίνονται έλεγχοι αλλά και υπάρχουν μειώσεις τιμών σε συγκεκριμένα αγαθά τους τελευταίους μήνες.

Υπάρχουν βουλευτές που υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να υπήρχε καλύτερη ενημέρωση και προετοιμασία για πιθανές ερωτήσεις-παγίδες για να μην εμφανιστεί ο πρωθυπουργός ότι δεν γνωρίζει την κοινοτική Οδηγία για τον μειωμένο ΦΠΑ και έτσι να δοθεί η ευκαιρία στον ΣΥΡΙΖΑ να εκμεταλλευτεί έστω και για λίγο την όλη υπόθεση.

Ένας αριθμός γαλάζιων βουλευτών προβληματίζεται για το πόσες μονάδες μπορούν να αποφέρουν στις δημοσκοπήσεις τα μέτρα του Σαββάτου και κυρίως για το αν αυτή η αύξηση θα είναι συγκυριακή και πρόσκαιρη ή μόνιμη.

Οι πρώτες δημοσκοπήσεις θα δουν το φως της δημοσιότητας αυτή την εβδομάδα και θα φανεί αν η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται πάνω ή κάτω από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και πόσο απέχει από το ψυχολογικό όριο του 30%, όριο το οποίο μπορεί να δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να μιλά για την επίτευξη αυτοδυναμίας στο μέλλον.

Ο προβληματισμός έχει να κάνει κυρίως με τις συνέπειες που έχει στην κοινωνία το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς όπως λένε έχει πλήξει την Νέα Δημοκρατία στο κομμάτι της αξιοπιστίας και της ειλικρίνειας.

Ικανοποίηση υπάρχει σε μεγάλη μερίδα βουλευτών για τον τρόπο με τον οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιμετώπισε την ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή. Οι εμφανώς χαμηλοί τόνοι ικανοποίησαν το γαλάζιο ακροατήριο ενώ θετικά εισέπραξαν το άνοιγμα του πρωθυπουργού στον κ. Σαμαρά, τον οποίο περιέλαβε με την προσεκτική τοποθέτηση του στην ευρύτερη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας.

Άλλωστε δεν είναι λίγοι οι βουλευτές που στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις εκτιμούν ότι θα πρέπει να υπάρξουν διεργασίες και κινήσεις στο παρασκήνιο που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμα και σε μια επίσημη πρόσκληση επανένταξης του πρώην πρωθυπουργό στο κόμμα του οποίου υπήρξε πρόεδρος. Σχεδόν το σύνολο των βουλευτών εκτιμούν ότι σωστά ο κ. Μητσοτάκης έκλεισε τα σενάρια για αλλαγή ηγεσίας εν κινήσει θεωρώντας ότι αν είδε δοθεί μία χαλαρή και αμφιλεγόμενη απάντηση επ’αυτού αυτό θα λειτουργούσε διαλυτικά και αποσυσπειρωτικά για τη Νέα Δημοκρατία.

Άλλωστε όλοι κατανοούν ότι σε έναν πρωθυπουργό που έχει κερδίσει δύο εκλογικές αναμετρήσεις και προηγείται με τουλάχιστον 10 μονάδες από το δεύτερο κόμμα, δεν μπορεί κανείς να του θέσει θέμα αποχώρησης ή αλλαγής εν κινήσει, έστω κι αν οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν σήμερα την επίτευξη αυτοδυναμίας.

Στο σημείο που επιμένουν πολλοί βουλευτές είναι στην αναδιάταξη των δυνάμεων στο Μέγαρο Μαξίμου με εμπλουτισμό ή αλλαγές προσώπων, καθώς όπως λένε και το σημερινό μοντέλο παρά την δουλειά που έχει γίνει από την πλευρά του αντιπροέδρου Κωστής Χατζηδάκη δεν έχει αποδώσει στο βαθμό που έπρεπε, υπάρχουν κενά, συγκρούσεις και δύσκολη επικοινωνία με βουλευτές και υπουργούς.

