ΚΟΣΜΟΣ

09.09.2025 01:01

Κολομβία: Απελευθερώθηκαν 45 στρατιωτικοί που κρατούνταν αιχμάλωτοι από αντάρτες

09.09.2025 01:01
stratos

Απελευθερώθηκαν τη Δευτέρα 45 στρατιωτικοί που είχαν αιχμαλωτιστεί σε περιοχή που ελέγχεται από παράταξη διαφωνούντων των πρώην Επαναστατικών Ένοπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia / FARC), στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του κολομβιανού υπουργείου Άμυνας.

Εκατοντάδες κάτοικοι είχαν αιχμαλωτίσει 72 στρατιωτικούς ύστερα από επιχείρηση που διεξήγαγε ο κολομβιανός στρατός στο φαράγγι Μικάι – στρατηγικής σημασίας για τα καρτέλ κοκαΐνης – περιοχή που αποτελεί προπύργιο του Κεντρικού Γενικού Επιτελείου (Estado Mayor Central / EMC) της μεγαλύτερης παράταξης διαφωνούντων των πρώην FARC, υπό την ηγεσία του αποκαλούμενου Ιβάν Μορδίσκο. Πρόκειται για ένα από τα τμήματα των πρώην FARC – της άλλοτε μεγαλύτερης παράταξης ανταρτών στη Λατινική Αμερική – που απορρίπτουν τη συμφωνία ειρήνης του 2016 και συνεχίζουν την ένοπλη δράση τους.

Την Κυριακή, ο στρατός είχε απελευθερώσει 27 από τους στρατιωτικούς που είχαν αιχμαλωτιστεί.

