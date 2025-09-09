search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 00:20
ΚΟΣΜΟΣ

09.09.2025 00:10

Τραγωδία στο Μεξικό: 10 νεκροί και 61 τραυματίες σε σύγκρουση τρένου με διώροφο λεωφορείο – Σοκαριστικό βίντεο

09.09.2025 00:10
Photo: X

Τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα) βορειοδυτικά της Πόλης του Μεξικού, όταν τρένο συγκρούσtηκε με ένα διώροφο λεωφορείο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 10 άτομα και να τραυματιστούν 61.

Επτά γυναίκες και τρία παιδιά βρήκαν τον θάνατο, σύμφωνα με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της πολιτείας του Μεξικού.

Σύμφωνα με το Associated Press, το τραγικό περιστατικό συνέβη στην πόλη Ατλακομπούλκο, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί.

Τη στιγμή της σύγκρουσης κατέγραψε βίντεο. Οι αρχές δεν έδωσαν άμεσα λεπτομέρειες για το πώς συνέβη το ατύχημα, αλλά ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε το λεωφορείο να κινείται αργά μέσα σε πυκνή κίνηση πάνω από τις σιδηροδρομικές γραμμές, όταν το γρήγορα κινούμενο τρένο εμφανίστηκε ξαφνικά και χτύπησε το λεωφορείο στο μέσον του. Η ορμή του τρένου παρέσυρε το λεωφορείο κατά μήκος των γραμμών και εκτός πλαισίου.

Δεν υπήρχαν ορατοί φραγμοί ή άλλα σήματα διέλευσης. Λίγο πριν από τη σύγκρουση, αυτοκίνητα μπορούσαν να φανούν να περνούν τις γραμμές καθώς η κυκλοφορία προχωρούσε.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που μετέδωσαν μεξικανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πως ο οδηγός του λεωφορείου επιχείρησε απερίσκεπτο ελιγμό, με αποτέλεσμα η σύγκρουση να είναι αναπόφευκτη.

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της πολιτείας του Μεξικού ανακοίνωσε μέσω X ότι οι Αρχές εξακολουθούσαν να εργάζονται στον τόπο του δυστυχήματος, σε μια βιομηχανική περιοχή με μεγάλες αποθήκες και εργοστάσια.

Ένα άλλο βίντεο έδειχνε το λεωφορείο ακινητοποιημένο στο πλάι των γραμμών. Η οροφή του λεωφορείου είχε αποκοπεί και άνθρωποι μπορούσαν να φανούν να κινούνται στο ανώτερο επίπεδο, ενώ το τρένο επιβράδυνε και σταμάτησε.

