Κολομβία: Αντάρτες κρατούν ομήρους δεκάδες στρατιωτικούς

Τουλάχιστον 72 στρατιωτικοί αιχμαλωτίστηκαν χθες Κυριακή στον νομό Κάουκα, σε περιοχή της νοτιοδυτικής Κολομβίας τομείς της οποίας ελέγχουν αντάρτες και συγκαταλέγεται στα επίκεντρα της διακίνησης ναρκωτικών.

Ο κολομβιανός στρατός ανακοίνωσε πως διέσωσε 27 από τα 72 μέλη του που αιχμαλωτίστηκαν χθες Κυριακή στον νομό Κάουκα, νοτιοδυτική περιοχή τομείς της οποίας ελέγχουν αντάρτες και συγκαταλέγεται στα επίκεντρα της διακίνησης ναρκωτικών στη χώρα.

Έκανε λόγο μέσω X περί επιχείρησης «ανάκτησης» των 27 στρατιωτικών από την περιοχή, προσθέτοντας πως τα υπόλοιπα 45 μέλη του «συνεχίζουν να στερούνται την ελευθερία τους».

Ο στρατός «διατηρεί την παρουσία του στην περιοχή, λαμβάνει μέτρα για να αποκατασταθεί η τάξη και να εγγυηθεί την επιστροφή του προσωπικού», συνέχισε.

Η υπόθεση ομηρίας εκτυλίχτηκε «μετά το μεσημέρι», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στον κολομβιανό στρατό.

Σύμφωνα με κολομβιανά μέσα ενημέρωσης, η χθεσινή ομηρία έγινε κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στο φαράγγι Μικάι, θύλακο όπου παράγεται κοκαΐνη και επιχειρούν συμμορίες και το Κεντρικό Γενικό Επιτελείο (EMC), παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC, υπό την ηγεσία του αποκαλούμενου Ιβάν Μορδίσκο. Πρόκειται για ένα από τα τμήματα των πρώην Επαναστατικών Ένοπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC), της άλλοτε μεγαλύτερης παράταξης ανταρτών στη Λατινική Αμερική που απορρίπτουν τη συμφωνία ειρήνης του 2016 και συνεχίζουν την ένοπλη δράση τους.

Περίπου 600 πολίτες «εμπόδισαν» αποστολή με σκοπό τον «έλεγχο δρόμων που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση ναρκωτικών και την παράνομη εκμετάλλευση μεταλλευμάτων», σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις.

«Απελευθερώστε τους στρατιώτες, θα μπορούσαν να είναι παιδιά σας. Τα παιδιά της Κολομβίας πρέπει να αγκαλιάσουν το ένα το άλλο και να ζήσουν περισσότερο από τους γονείς τους», παρότρυνε μέσω X ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο.

«Η αγροτιά στη Μικάι γνωρίζει πως είναι καιρός να αρχίσει με ειρηνικό τρόπο αντικατάσταση των (παράνομων) καλλιεργειών», έκρινε επίσης.

Συχνό φαινόμενο

Στην ίδια περιοχή είχαν κρατηθεί όμηροι 57 αστυνομικοί τον Ιούνιο, που αφέθηκαν ελεύθεροι έπειτα από επέμβαση των ενόπλων δυνάμεων.

Στα τέλη Αυγούστου, 33 στρατιωτικοί αφέθηκαν ελεύθεροι έπειτα από τρεις ημέρες αιχμαλωσίας στη Γουαβιάρε (νοτιοανατολικά).

Οι αρχές είχαν κάνει αρχικά για 34 στρατιωτικούς υπό ομηρία, όμως κατόπιν αναθεώρησαν οριακά προς τα κάτω τον αριθμό τους.

Οι απαγωγές στρατιωτικών και αστυνομικών είναι συχνές σε περιοχές της Κολομβίας όπου το κράτος δεν ασκεί πλήρη έλεγχο. Αποδίδονται γενικά από τις αρχές σε πολίτες υπό εξαναγκασμό ή χειραγωγούμενους από ένοπλες οργανώσεις.

