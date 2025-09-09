Κρατούμενος βρέθηκε νεκρός στις φυλακές της Λάρισας

Ένας αλλοδαπός ηλικίας 45 ετών, κρατούμενος στο Κατάστημα Κράτησης Λάρισας βρέθηκε νεκρός σήμερα το πρωί στο κελί του.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, ο άνδρας βρέθηκε περίπου στις 8 το πρωί απαγχονισμένος.

Για το συμβάν έχει ειδοποιηθεί και η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας.

