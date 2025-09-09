Κρατούμενος βρέθηκε νεκρός στις φυλακές της Λάρισας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένας αλλοδαπός ηλικίας 45 ετών, κρατούμενος στο Κατάστημα Κράτησης Λάρισας βρέθηκε νεκρός σήμερα το πρωί στο κελί του.
Σύμφωνα με το larissanet.gr, ο άνδρας βρέθηκε περίπου στις 8 το πρωί απαγχονισμένος.
Για το συμβάν έχει ειδοποιηθεί και η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας.
