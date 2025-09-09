Μονή Σινά: Νήφων, Πάμφιλος και Συμεών τα φαβορί για τη διαδοχή Δαμιανού – Την Κυριακή η εκλογή του νέου ηγούμενου

Αντίστροφη μέτρηση για την εκλογή νέου ηγούμενου στη Μονή Σινά η οποία αναμένεται την προσεχή Κυριακή.

Το πρόσωπο που θα αναλάβει τα ηνία της Μονής μετά την παραίτηση Δαμιανού, θα έχει μια ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή καθώς θα πρέπει να επιχειρήσει να επουλώσει τα «τραύματα» που άφησε πίσω της η εσωτερική κρίση που δίχασε τη μοναστική κοινότητα. Παράλληλα ο διάδοχος του Δαμιανού θα κληθεί να διατηρήσει ή και να ενισχύσει τις «γέφυρες» ανάμεσα σε Αθήνα και Κάιρο

Ποιο όμως θα είναι αυτό το πρόσωπο; Καταρχάς, με τους ισχύοντες κανονισμούς δεν επιτρέπεται να υπάρξει υποψηφιότητα εκτός Αδελφότητας.

Την ίδια ώρα, οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στις τέσσερις επί μέρους «ομάδες» μοναχών που συνθέτουν την 23μελή Αδελφότητα.

Οι «ομάδες» και τα φαβορί

Οι «σκληροί», που έχουν ως επικεφαλής τον ιερομόναχο Νήφωνα και την αποτελούν οι ιερομόναχοι Μιχαήλ, Νεκτάριος, Σωφρόνιος και Ησύχιος (όλοι τους συνυπέγραψαν την έκπτωση Δαμιανού).

Η δεύτερη ομάδα έχει ως κύρια στελέχη τους ιερομονάχους Ιουστίνο και Αλέξιο, η τρίτη ομάδα που χαρακτηρίζεται ως «ουδέτερη» απαρτίζεται από τους ιερομόναχους Μωυσή, Δανιήλ και τους δύο Συμεών και η τέταρτη ομάδα απαρτίζεται από τους ιερομόναχους που συνδέονταν με τον γέροντα καθηγούμενο στην Αθήνα (Ιουστίνος, Ιωάννης, Πορφύριος, Ακάκιος, Εφραίμ) και αναμένεται να επιστρέψουν στο Σινά τις επόμενες ώρες.

Από αυτούς επικρατέστεροι θεωρούνται αυτή τη στιγμή ο ιερομόναχος Νήφων που είναι θετικά διακείμενος προς το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ο Πάμφιλος και ο σημερινός γραμματέας της Αδελφότητας Συμεών Πατεράκης, ωστόσο η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδαιτέρως ρευστή και δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο εμφάνισης μιας νέας υποψηφιότητας «έκπληξη».

Υπενθυμίζεται ότ αν και ο Δαμιανός είχε ενημερώσει στην επιστολή παραίτησης που δημοσιοποίησε για την πρόθεσή του να αποσυρθεί επισήμως από τη θέσξ του Ηγούμενου στις 12 Σεπτεμβρίου, το Πατριαρχείο προχώρησε στην άμεση παύση του από τα καθήκοντά του.

