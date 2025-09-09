search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 11:53
ΕΛΛΑΔΑ

09.09.2025 11:35

Τραγωδία σε εμποροπανήγυρη στα Ιωάννινα: 38χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε φορτηγό

09.09.2025 11:35
Μία τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Άνω Λαψίστα Ιωαννίνων, στο χώρο της εμποροπανήγυρης, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ένας 38χρονος μέσα σε φορτηγό.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ο 38χρονος είχε έρθει από άλλη περιοχή της χώρας και μετείχε στην διοργάνωση έχοντας μισθώσει χώρο για να πουλήσει εμπορεύματα.

Τον άτυχο άνδρα εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο φορτηγό το οποίο χρησιμοποιούσε πιθανότατα και για την διαμονή του, στενό του συγγενικό πρόσωπο.

Άμεσα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Για τον 38χρονο ήταν ήδη αργά καθώς είχε φύγει από την ζωή, ενώ από την έρευνα της αστυνομίας δεν προέκυψε ένδειξη εγκληματικής ενέργειας.

Τα αίτια θανάτου του 38χρονου θα διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

