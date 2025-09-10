AKTOR: Ακυρώνεται το deal με την Prodea στα ακίνητα

Ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία η Ακtor ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι διακόπτεται η συμφωνία με την Prodea για την εξαγορά χαρτοφυλακίου ακινήτων συνολικής αξίας €579,4 εκ. εξέδωσε η εταιρεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«Αναφορικά με τη Συμφωνία Πλαίσιο με την Prodea με την οποία μέσω θυγατρικών της επρόκειτο να εξαγοράσει χαρτοφυλάκιο ακινήτων συνολικής αξίας €579,4 εκ. ότι παρά τις εντατικές προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων μερών, προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της Συναλλαγής, αυτό δεν κατέστη εφικτό και τα μέρη αποφάσισαν όπως τερματίσουν τη μεταξύ τους συμφωνία, και ματαιωθεί η ως άνω Συναλλαγή, κατόπιν δε τούτου, τα μέρη θα\υλοποιήσουν τα προβλεπόμενα στην ως άνω Συμφωνία Πλαίσιο.

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η απόφαση αυτή δε μεταβάλλει ουσιαστικά τον επιχειρηματικό της σχεδιασμό, όπως έχει ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό. Η παρούσα ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κατόπιν του εν θέματι σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».

