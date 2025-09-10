AKTOR: Ακυρώνεται το deal με την Prodea στα ακίνητα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία η Ακtor ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι διακόπτεται η συμφωνία με την Prodea για την εξαγορά χαρτοφυλακίου ακινήτων συνολικής αξίας €579,4 εκ. εξέδωσε η εταιρεία.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση:
«Αναφορικά με τη Συμφωνία Πλαίσιο με την Prodea με την οποία μέσω θυγατρικών της επρόκειτο να εξαγοράσει χαρτοφυλάκιο ακινήτων συνολικής αξίας €579,4 εκ. ότι παρά τις εντατικές προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων μερών, προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της Συναλλαγής, αυτό δεν κατέστη εφικτό και τα μέρη αποφάσισαν όπως τερματίσουν τη μεταξύ τους συμφωνία, και ματαιωθεί η ως άνω Συναλλαγή, κατόπιν δε τούτου, τα μέρη θα\υλοποιήσουν τα προβλεπόμενα στην ως άνω Συμφωνία Πλαίσιο.
Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η απόφαση αυτή δε μεταβάλλει ουσιαστικά τον επιχειρηματικό της σχεδιασμό, όπως έχει ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό. Η παρούσα ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κατόπιν του εν θέματι σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».
Διαβάστε επίσης:
HELLENiQ ENERGY: Υποτροφίες σε 35 φοιτητές από 5 χώρες για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε κορυφαία Πανεπιστήμια Ελλάδας και εξωτερικού
Στρατηγική εξαγορά στη διοργάνωση εκθέσεων: Η o.mind creatives περνά στην Forum του γερμανικού ομίλου NürnbergMesse
Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Flash Note Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2025
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.