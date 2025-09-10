search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 18:35
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.09.2025 17:41

AKTOR: Ακυρώνεται το deal με την Prodea στα ακίνητα

10.09.2025 17:41
aktor_generic

Ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία η Ακtor ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι διακόπτεται η συμφωνία με την Prodea για την εξαγορά χαρτοφυλακίου ακινήτων συνολικής αξίας €579,4 εκ. εξέδωσε η εταιρεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«Αναφορικά με τη Συμφωνία Πλαίσιο με την Prodea με την οποία μέσω θυγατρικών της επρόκειτο να εξαγοράσει χαρτοφυλάκιο ακινήτων συνολικής αξίας €579,4 εκ. ότι παρά τις εντατικές προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων μερών, προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της Συναλλαγής, αυτό δεν κατέστη εφικτό και τα μέρη αποφάσισαν όπως τερματίσουν τη μεταξύ τους συμφωνία, και ματαιωθεί η ως άνω Συναλλαγή, κατόπιν δε τούτου, τα μέρη θα\υλοποιήσουν τα προβλεπόμενα στην ως άνω Συμφωνία Πλαίσιο.

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η απόφαση αυτή δε μεταβάλλει ουσιαστικά τον επιχειρηματικό της σχεδιασμό, όπως έχει ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό. Η παρούσα ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κατόπιν του εν θέματι σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».

Διαβάστε επίσης:

HELLENiQ ENERGY: Υποτροφίες σε 35 φοιτητές από 5 χώρες για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε κορυφαία Πανεπιστήμια Ελλάδας και εξωτερικού

Στρατηγική εξαγορά στη διοργάνωση εκθέσεων: Η o.mind creatives περνά στην Forum του γερμανικού ομίλου NürnbergMesse

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Flash Note Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2025

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Untitled design
ADVERTORIAL

«Η Παναγία των Παρισίων»: Το κορυφαίο έργο του Βίκτορος Ουγκό ζωντανεύει στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

adonis akrita 66- new
ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης σε Ακρίτα και ΣΥΡΙΖΑ για τον γιατρό με το φακελάκι: «Τι θέλουν, να τον κρατήσουμε στο Νοσοκομείο έως ότου τελεσιδικήσει;»

tsoukalas pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Το 53% των μικρομεσαίων ψήφισε ΝΔ το 2023, σήμερα σε αυτούς έχει γυρίσει την πλάτη

trump090925
ΚΟΣΜΟΣ

Ανάρτηση γρίφος από Τραμπ για τα ρωσικά drones στην Πολωνία

PRESS-RELEASE-1147×604
ADVERTORIAL

Nova: Συναρπαστικό θέαμα με όλη τη Stoiximan Super League, ντέρμπι Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γιουβέντους – Ίντερ στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

kreas-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% - Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

jokovits 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα - Οι βόλτες του στη Γλυφάδα για ψώνια- Βίντεο να παίζει τένις με τον γιο του

nisi_kerkyra_1207_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Τελευταίο μπάνιο για 57χρονο Γερμανό στην παραλία της Αστρακερής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 18:35
Untitled design
ADVERTORIAL

«Η Παναγία των Παρισίων»: Το κορυφαίο έργο του Βίκτορος Ουγκό ζωντανεύει στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

adonis akrita 66- new
ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης σε Ακρίτα και ΣΥΡΙΖΑ για τον γιατρό με το φακελάκι: «Τι θέλουν, να τον κρατήσουμε στο Νοσοκομείο έως ότου τελεσιδικήσει;»

tsoukalas pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Το 53% των μικρομεσαίων ψήφισε ΝΔ το 2023, σήμερα σε αυτούς έχει γυρίσει την πλάτη

1 / 3