Προσγείωση μετά τη ΔΕΘ: Ακρίβεια-διαφθορά-κόπωση περιορίζουν την απήχηση των μέτρων Μητσοτάκη

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μια δόση… αγωνίας περιμένουν στην κυβέρνηση τις πρώτες δημοσκοπήσεις του φθινοπώρου, προκειμένου να διαπιστωθεί το αρχικό «γκελ» που έχουν στους ψηφοφόρους τα μέτρα φοροελαφρύνσεων που εξήγγειλε από το βήμα της 89ης ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως πλειστάκις έχει γράψει το topontiki.gr, η φετινή ΔΕΘ θεωρήθηκε ιδιαίτερα κρίσιμη για την κυβέρνηση, καθώς το «πακέτο» του Κ. Μητσοτάκη ερχόταν μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο, με διαρκείς και αλλεπάλληλες κρίσεις (Τέμπη, σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ) που είχαν εντείνει τη δυσαρέσκεια των πολιτών, κάτι που είχε αρχίσει να αποτυπώνεται στις μετρήσεις πριν την περίοδο των διακοπών.

Στο πλαίσιο αυτό, η παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ σηματοδοτούσε για την κυβέρνηση ένα είδος επανεκκίνησης, με τα μέτρα να λειτουργούν ως… καύσιμο, ώστε το κυβερνητικό όχημα να ξαναπάρει μπροστά και να διεκδικήσει και πάλι με αξιώσεις την εμπιστοσύνη των πολιτών και το πολυπόθητο 30% στην εκτίμηση ψήφου στις δημοσκοπήσεις του φθινοπώρου.

Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα πρώτα μη επεξεργασμένα στοιχεία των μετρήσεων – οι οποίες, σημειωτέον, είναι ακόμα σε εξέλιξη – δεν δείχνουν το… άλμα που η κυβέρνηση θα ήθελε να κάνει μετά τη ΔΕΘ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΝΔ «τσιμπάει» προς τα πάνω, αλλά δυσκολεύεται να κεφαλαιοποιήσει τα μέτρα αυτά καθαυτά, αλλά και το επικοινωνιακό blitz που τα συνοδεύει.

Βέβαια, ήδη από τη Θεσσαλονίκη, κομματικές πηγές που μιλούσαν με το topontiki.gr τόνιζαν ότι το κλίμα δεν πρόκειται να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη και ότι θα χρειαστεί χρόνος – τόσο για να «αφομοιώσουν» οι πολίτες τα μέτρα, όσο και για να δουν απτά αποτελέσματα από την εφαρμογή τους, δηλαδή, περισσότερα χρήματα στις τσέπες τους. Εντούτοις, τα πρώτα στοιχεία των μετρήσεων, λένε οι πληροφορίες, δεν φέρνουν ενθουσιασμό.

Και το ερώτημα είναι, γιατί αυτή η εικόνα. Στην πραγματικότητα, τόσο οι δημοσκόποι, όσο και η κυβέρνηση εντοπίζουν τρία βασικά προβλήματα, τα οποία «θαμπώνουν» το μήνυμα Μητσοτάκη προς τους πολίτες:

● Ακρίβεια: είναι αλήθεια ότι το ζήτημα της ακρίβειας ο πρωθυπουργός το άγγιξε μεν, αλλά λιγότερο έντονα απ’ όσο ενδεχομένως περιμένουν οι πολίτες. Αναφέρθηκε σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, σε ελεγκτικούς μηχανισμούς της αγοράς και ενδεχομένως και διορθωτικές κινήσεις σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. στέγαση), ωστόσο ο πυρήνας του παραμένει ανέγγιχτος και – σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης – διαρκώς επιδεινούμενος.

Με τους Έλληνες να έχουν χάσει ένα σημαντικό κομμάτι της αγοραστικής τους δύναμης τα τελευταία χρόνια (κυρίως λόγω πληθωρισμού και άνισης αύξησης των μισθών, που ήταν εξαρχής συμπιεσμένοι λόγω μνημονίων), η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι η κυβέρνηση δεν κάνει αρκετά για το πρόβλημα του κόστους ζωής και αυτό παραμένει ένα βαρίδι στο πόδι της ΝΔ.

● Διαφθορά: μπορεί ο πρωθυπουργός να έκανε «ντρίπλα» στην ερώτηση που δέχθηκε από το topontiki.gr σχετικά με τη… δράση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα, λέγοντας ότι μόνο εδώ εργαλειοποιούνται οι έρευνές της, ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι ο εν λόγω ευρωπαϊκός θεσμός ήταν αυτός που αποκάλυψε το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ο οποίος σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις διερευνά και άλλες υποθέσεις που σχετίζονται με ευρωπαϊκά κονδύλια.

Μάλιστα, τα στοιχεία της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνουν μια καλά οργανωμένη «μπίζνα», η οποία έκανε τη… δουλίτσα της, στην καλύτερη περίπτωση κάτω από τη μύτη της κυβέρνησης, σχηματίζοντας μια εικόνα εκτεταμένης διαφθοράς. Ήδη κομμάτια του αγροτικού κόσμου είναι «στα κάγκελα», καθώς υπάρχει κίνδυνος απώλειας επιδοτήσεων, η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για απόπειρα συγκάλυψης και όλα αυτά δημιουργούν μια αίσθηση αποστροφής στους πολίτες.

● Κόπωση: αν υπήρξε ένα χαρακτηριστικό που «σφράγισε» την πρώτη τετραετία της κυβέρνησης της ΝΔ, αυτό ήταν τα αντανακλαστικά της και η αποτελεσματικότητά της: από τα γεγονότα του Έβρου μέχρι την πανδημία του SARS-CoV-2, η κυβέρνηση φαινόταν πάντα έτοιμη να δράσει – και μάλιστα πολυμέτωπα – για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Με λάθη και «στραβοπατήματα», κάποιες φορές, αλλά έμοιαζε πάντα να έχει μια νέα ιδέα που θα μπορούσε να δώσει λύσεις και ανάσες.

Αντιθέτως, καθώς διανύουμε τον τρίτο χρόνο της δεύτερης θητείας, αυτή η δυναμική μοιάζει να έχει ξεθυμάνει και η κυβέρνηση εμφανίζεται συχνά – π.χ. στις πυρκαγιές – να τρέχει πίσω από τα γεγονότα, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι όλα είναι έτοιμα και υπάρχει πλάνο αντιμετώπισης των κρίσεων. Κάποιοι μιλούν για την «κατάρα της δεύτερης τετραετίας», η οποία παραδοσιακά βασανίζει όλες τις κυβερνήσεις, ωστόσο, εδώ θα πρέπει να προστεθεί και η κόπωση των πολιτών, οι οποίοι μοιάζουν να έχουν ρίξει τον πήχη των απαιτήσεών τους και, απλώς, να ελπίζουν στο… μη χείρον.

Όλα αυτά δημιουργούν ένα συνολικό βαρύ κλίμα, το οποίο δύσκολα μπορεί να αναστραφεί με ένα «πακέτο» μέτρων 1,7 δισ. ευρώ. Πάντως, στην κυβέρνηση υπογραμμίζεται ότι ακόμα είναι νωρίς για να γίνει μια πραγματική αξιολόγηση της επίδρασης των μέτρων στην άποψη των πολιτών, ενώ, όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, πάντα υπάρχει και η άνοιξη, όταν, με βάση και τις δημοσιονομικές επιδόσεις, ενδεχομένως θα εξεταστούν και νέες παρεμβάσεις.

