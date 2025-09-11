Δημοσκοπικό κρας τεστ – Φόβος στην κυβέρνηση πως η επίδραση των μέτρων θα εξανεμιστεί σύντομα εξαιτίας της ακρίβειας

Με το βλέμμα στραμμένο στις δημοσκοπήσεις που θα δουν το φως της δημοσιότητας από σήμερα και για μία εβδομάδα βρίσκονται τα κυβερνητικά στελέχη, καθώς στο Μέγαρο Μαξίμου ευελπιστούν ότι η Ν.Δ. θα πάρει μεγάλη ανάσα μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Οι πληροφορίες που υπάρχουν ωστόσο λένε ότι οι περισσότερες εταιρείες δημοσκοπήσεων εμφανίζουν το κυβερνών κόμμα να κερδίζει περίπου δύο ποσοστιαίες μονάδες, γεγονός που δεν δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες, καθώς οι κυλιόμενες μετρήσεις έδειχναν όλο το προηγούμενο διάστημα τη Ν.Δ. γύρω στο 22% – 23%.

Επικοινωνιακά η κυβέρνηση είχε ανεβάσει ιδιαίτερα τον πήχη μιλώντας για μεγάλες εκπλήξεις, οι οποίες όμως δεν ήρθαν. Οι φοροελαφρύνσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, καθώς το κυβερνών κόμμα παρουσιάζει εκεί τη μεγαλύτερη δημοσκοπική καθίζηση.

Την ίδια ώρα ωστόσο χωρίς σημαντικές αλλαγές μένει μεγάλη μερίδα πολιτών, όπως οι συνταξιούχοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ανάσα και ανησυχία

Οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος εμφανίζονται να έχουν πάρει μεγάλη ανάσα, όμως δεν είναι λίγοι εκείνοι που φοβούνται ότι πολύ γρήγορα η όποια επίδραση των μέτρων θα εξανεμιστεί εξαιτίας της ακρίβειας και ο πανηγυρικός χαρακτήρας της ομιλίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ θα είναι μια μακρινή ανάμνηση.

Η αγωνία τους βασίζεται στο γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ανέφερε τίποτα ουσιαστικό για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, δείχνοντας μάλιστα ότι έχει δυσανεξία στο ζήτημα που αφορά στη μείωση του ΦΠΑ σε όλη τη χώρα, ενώ την εφάρμοσε στα ακριτικά νησιά.

Εύλογα λοιπόν τα στελέχη της Ν.Δ. φοβούνται ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο, με τα πρώτα κρύα, οι φοροελαφρύνσεις θα ξεχαστούν, καθώς θα επανέλθουν τα προβλήματα στην ενέργεια.

Άνοιγμα για τις εντυπώσεις

Την ίδια ώρα το άνοιγμα του πρωθυπουργού προς το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στα σενάρια συναίνεσης με άλλους πολιτικούς φορείς, ερμηνεύθηκαν από τα στελέχη της παράταξης ως μία έμμεση παραδοχή ότι η Ν.Δ. δεν θα έχει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές και άρα πρέπει να αρχίσει από τώρα να αναζητά κυβερνητικό εταίρο.

Ο Μητσοτάκης εμφανίστηκε να ρίχνει ιδιαίτερα τους τόνους απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέροντας μάλιστα ότι δέχθηκε την πρόταση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τον τρόπο επιλογής νέων προέδρων σε ανεξάρτητες αρχές όπου έχει λήξει η θητεία τους, ενώ τον κάλεσε να συζητήσουν μαζί τόσο το θέμα του εθνικού απολυτηρίου όσο και αυτό της αναθεώρησης του Συντάγματος που ξεκινά το 2026.

Η στάση αυτή του πρωθυπουργού δημιούργησε αίσθηση, καθώς όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κομμάτων, με το ΠΑΣΟΚ να μιλάει για «Καμόρα» και τη Ν.Δ. να χαρακτηρίζει την αξιωματική αντιπολίτευση «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ».

Παρ’ όλα αυτά να αναφέρουμε πως οι πληροφορίες λένε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να κλείσει το σενάριο της μετεκλογικής συνεργασίας από τη ΔΕΘ λέγοντας ότι το κόμμα του θα ψηφίζει όλα τα νομοθετήματα που κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά αυτό ουδόλως σημαίνει ότι το κόμμα του θα στηρίξει κυβέρνηση της Ν.Δ. μετά τις επόμενες εκλογές.

Η διάσταση αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κυβερνών κόμμα, καθώς στον ορίζοντα υπάρχει πάντα το «κόμμα Σαμαρά», αλλά και αυτό του Αλέξη Τσίπρα.

Ο γρίφος του Σαμαρά

Προφανώς το άνοιγμα του πρωθυπουργού προς το ΠΑΣΟΚ έχει να κάνει με τα σενάρια επιστροφής του Τσίπρα, που από τη μία μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά από την άλλη θα μπορούσαν, υπό συγκεκριμένες και… εξαιρετικές συνθήκες, να οδηγήσουν σε μία κυβέρνηση συνεργασίας.

Κάποιοι λοιπόν εξέλαβαν το άνοιγμα Μητσοτάκη προς τον Νίκο Ανδρουλάκη ως μία κίνηση πίεσης προς την πλευρά του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να δείξει στο κεντρώο ακροατήριο – στο οποίο απευθύνονται και τα δύο κόμματα – ότι αυτός επιθυμεί τη συνεργασία με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά εκείνο την αρνείται.

Την ίδια στιγμή οι πληροφορίες θέλουν τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, μετά την Κυριακή που θα γίνει το μνημόσυνο της κόρης του Λένας Σαμαρά, να ξανασκέπτεται τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα. Με βάση μάλιστα κάποιες δημοσκοπήσεις που θα δουν το φως της δημοσιότητας, τα ευρήματα αυτή τη φορά είναι πολύ πιο ενθαρρυντικά απ’ ό,τι στο παρελθόν, και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους.

Οι συνεργάτες τού πρώην προέδρου του κόμματος εμφανίζονται ωστόσο διχασμένοι για το εάν ο Σαμαράς θα πρέπει να προχωρήσει σε μία τέτοια κίνηση, αν και όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν γίνει διεργασίες για την ανεύρεση στελεχών σε όλη την Ελλάδα.

Πάντα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παρά το άνοιγμα του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και τις δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης που λένε ότι ο Σαμαράς θα έπρεπε να επιστρέψει στη Ν.Δ., όλα δείχνουν ότι το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι μεγάλο. Φυσικά ζητούμενο σε όλη τη διαδικασία είναι και το πόσα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος θα ακολουθήσουν τον πρώην πρόεδρο της Ν.Δ. στο εγχείρημά του, εφόσον το κάνει πραγματικότητα.

Διαβάστε επίσης:

Πώς η προσφορά Chevron-Helleniq Energy για τις περιοχές νότια της Κρήτης «μπλοκάρει» το τουρκολυβικό μνημόνιο

Μητσοτάκης στο Χαϊδάρι: «Ραντεβού στις κάλπες στις εκλογές του 2027» – Η αναφορά σε Τσίπρα

Τσίπρας: Η έξοδος στο ξέφωτο ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, αλλά αποδείχθηκε μια χαμένη ευκαιρία