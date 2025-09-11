Γκύζη: 59χρονος άνοιξε πυρ εναντίον εργαζομένων σε απορριμματοφόρο – Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση

Ένα ακόμη αδιάνοητο περιστατικό άγριας επίθεσης σε βάρος υπαλλήλων καθαριότητας σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (8/9) στο κέντρο της Αθήνας, στου Γκύζη.

Συγκεκριμένα, ένας 59χρονος άνοιξε «πυρ» εναντίον ενός απορριμματοφόρου χωρίς, ευτυχώς, να τραυματιστεί κάποιος από τους εργαζόμενους.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που «ανέβασε« το newsbeast.gr, διακρίνεται ο δράστης, σε έξαλλη κατάσταση, να ακολουθεί το απορριμματοφόρο, να φωνάζει στους υπαλλήλους και κάποια στιγμή να βγάζει όπλο σημαδεύοντας προς την πλευρά τους.

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, όταν ο δράστης πλησίασε το απορριμματοφόρο ενώ αυτό έκανε αποκομιδή στην περιοχή του Γκύζη και άρχισε να διαμαρτύρεται για το θόρυβο.

Οι υπάλληλοι του είπαν πως τελείωσαν και φεύγουν, ωστόσο, ο 59χρονος τους ακολούθησε μέχρι την οδό Παράσχου όπου τους πυροβόλησε φωνάζοντάς τους «τώρα θα δείτε τι θα πάθετε».

Μια ημέρα μετά οι αστυνομικοί εντόπισαν τον «πιστολέρο» στην περιοχή της Κυψέλης και του πέρασαν χειροπέδες.

Από την πλευρά του, ο 59χρονος παραδέχθηκε την πράξη του, λέγοντας: «Πράγματι έβαλα στον αέρα, με αεροβόλο όπλο. Στη συνέχεια, το βράδυ της ίδια ημέρας (σ.σ.: εννοεί 8/9) το πέταξα σε κάδο απορριμμάτων κοντά στο σπίτι μου».

Παράλληλα, δήλωσε ότι πάσχει από ψυχιατρικά προβλήματα.

Η σακούλα με όπλα και φυσίγγια

Λίγο μετά τις 10 το βράδυ στις 9/9, γείτονας του 59χρονου, ένας 31 ετών άνδρας, ένοικος της ίδιας πολυκατοικίας, βρήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού του μια μαύρη πλαστική σακούλα.

Αυτή περιείχε δύο σιδερογροθιές, τρία μαχαίρια, ρούχα ορειβασίας, 14 φυσίγγια, ένα περίστροφο με ξύλινη λαβή με 4 φυσίγγια και ένα πιστόλι. Αμέσως κάλεσε την ΕΛΑΣ και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, οι οποίοι προχώρησαν στην κατάσχεσή τους.

Στη συμπληρωματική του απολογία ο 59χρονος αποδέχθηκε ότι ήταν δικά του και πως είχε πετάξει τη σακούλα ο ίδιος στο μπαλκόνι του γείτονά του.

Ο κατηγορούμενος επέμενε ότι πυροβόλησε εναντίον του υπαλλήλου καθαριότητας με αεροβόλο. Ωστόσο, το περίστροφο και το πιστόλι που κατασχέθηκαν θα εξεταστούν από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Διαβάστε επίσης:

Ρόδος: Ζευγάρι έκλεψε σε… δόσεις 60.000 ευρώ από ιατρείο! Η «παγίδα» με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα

Κυκλοφοριακό χάος σε Κηφισό, Πειραιά και λεωφόρο Κηφισίας -Έπεσαν υλικά από φορτηγό σε δρόμο

Θρίλερ στο Ψυχικό με ανθρώπινο κρανίο και οστά