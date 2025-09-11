search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 13:29
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.09.2025 12:17

Γκύζη: 59χρονος άνοιξε πυρ εναντίον εργαζομένων σε απορριμματοφόρο – Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση

11.09.2025 12:17
gkyzi_pyrovolismoi_new

Ένα ακόμη αδιάνοητο περιστατικό άγριας επίθεσης σε βάρος υπαλλήλων καθαριότητας σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (8/9) στο κέντρο της Αθήνας, στου Γκύζη.

Συγκεκριμένα, ένας 59χρονος άνοιξε «πυρ» εναντίον ενός απορριμματοφόρου χωρίς, ευτυχώς, να τραυματιστεί κάποιος από τους εργαζόμενους.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που «ανέβασε« το newsbeast.gr, διακρίνεται ο δράστης, σε έξαλλη κατάσταση, να ακολουθεί το απορριμματοφόρο, να φωνάζει στους υπαλλήλους και κάποια στιγμή να βγάζει όπλο σημαδεύοντας προς την πλευρά τους.

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, όταν ο δράστης πλησίασε το απορριμματοφόρο ενώ αυτό έκανε αποκομιδή στην περιοχή του Γκύζη και άρχισε να διαμαρτύρεται για το θόρυβο.

Οι υπάλληλοι του είπαν πως τελείωσαν και φεύγουν, ωστόσο, ο 59χρονος τους ακολούθησε μέχρι την οδό Παράσχου όπου τους πυροβόλησε φωνάζοντάς τους «τώρα θα δείτε τι θα πάθετε».

Μια ημέρα μετά οι αστυνομικοί εντόπισαν τον «πιστολέρο» στην περιοχή της Κυψέλης και του πέρασαν χειροπέδες.

Από την πλευρά του, ο 59χρονος παραδέχθηκε την πράξη του, λέγοντας: «Πράγματι έβαλα στον αέρα, με αεροβόλο όπλο. Στη συνέχεια, το βράδυ της ίδια ημέρας (σ.σ.: εννοεί 8/9) το πέταξα σε κάδο απορριμμάτων κοντά στο σπίτι μου».

Παράλληλα, δήλωσε ότι πάσχει από ψυχιατρικά προβλήματα.

Η σακούλα με όπλα και φυσίγγια

Λίγο μετά τις 10 το βράδυ στις 9/9, γείτονας του 59χρονου, ένας 31 ετών άνδρας, ένοικος της ίδιας πολυκατοικίας, βρήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού του μια μαύρη πλαστική σακούλα.

Αυτή περιείχε δύο σιδερογροθιές, τρία μαχαίρια, ρούχα ορειβασίας, 14 φυσίγγια, ένα περίστροφο με ξύλινη λαβή με 4 φυσίγγια και ένα πιστόλι. Αμέσως κάλεσε την ΕΛΑΣ και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, οι οποίοι προχώρησαν στην κατάσχεσή τους.

Στη συμπληρωματική του απολογία ο 59χρονος αποδέχθηκε ότι ήταν δικά του και πως είχε πετάξει τη σακούλα ο ίδιος στο μπαλκόνι του γείτονά του.

Ο κατηγορούμενος επέμενε ότι πυροβόλησε εναντίον του υπαλλήλου καθαριότητας με αεροβόλο. Ωστόσο, το περίστροφο και το πιστόλι που κατασχέθηκαν θα εξεταστούν από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Διαβάστε επίσης:

Ρόδος: Ζευγάρι έκλεψε σε… δόσεις 60.000 ευρώ από ιατρείο! Η «παγίδα» με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα

Κυκλοφοριακό χάος σε Κηφισό, Πειραιά και λεωφόρο Κηφισίας -Έπεσαν υλικά από φορτηγό σε δρόμο

Θρίλερ στο Ψυχικό με ανθρώπινο κρανίο και οστά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bullying
ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Ξυλοδαρμός μαθητή στο προαύλιο Λυκείου – Ψάχνουν τους δράστες

dikastirio_Crete
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Ένοχοι οι τέσσερις αστυνομικοί για την απόδραση του Τούρκου διακινητή μεταναστών

Untitled design (26)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με Μπέργκαμ: «Πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ στον ενεργειακό τομέα»

von-der-leien
ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν: 72 ευρωβουλευτές της αριστεράς κατέθεσαν πρόταση δυσπιστίας κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

anna-wintour-new
LIFESTYLE

Η Άννα Γουίντουρ σχολίασε την ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada» – Τι είπε για την ερμηνεία της Μέριλ Στριπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

syntaxiouxoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων: Ο Μητσοτάκης μας παραπλάνησε, δεν μας καλύπτουν οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ 

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

XARHS_DOUKAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η πρώτη αντίδραση για το Final Four στην Αθήνα ήρθε από τον δήμαρχο Αθηναίων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 13:28
bullying
ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Ξυλοδαρμός μαθητή στο προαύλιο Λυκείου – Ψάχνουν τους δράστες

dikastirio_Crete
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Ένοχοι οι τέσσερις αστυνομικοί για την απόδραση του Τούρκου διακινητή μεταναστών

Untitled design (26)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με Μπέργκαμ: «Πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ στον ενεργειακό τομέα»

1 / 3