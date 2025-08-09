Κυψέλη: Συνελήφθη 38χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό υπαλλήλου καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων – Πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στα ίχνη του

Συνελήφθη ο 38χρονος νταής, που μαζί με ακόμη δύο άτομα ξυλοκόπησε άγρια τον υπάλληλο καθαριότητας του δήμου Αθηναίων, στις 7 Ιουνίου, στην περιοχή της Κυψέλης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας σε βάρος του 38χρονου αλλοδαπού, που συνελήφθη στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και βία κατά υπαλλήλων κατά συναυτουργία.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και ναρκωτικά.

Υπενθύμιζεται ότι ένας ακόμη κατηγορούμενος για την επίθεση, ηλικίας 34 ετών, παραδόθηκε λίγες μέρες μετά τον ξυλοδαρμό.

Ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος ήταν υπό την επήρεια μέθης, κατά την απολογία του, δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του.

«Κατέβηκαν τρεις και με χτυπούσαν ασταμάτητα»

«Δύο φορές προσπάθησαν να προσπεράσουν το απορριμματοφόρο κι ο συνάδελφός μου προσπάθησε να τους εξηγήσει ότι είναι επικίνδυνο να κάνουν προσπέραση γιατί θα μπορούσε να συμβεί κάποιο ατύχημα. Τότε, εκείνοι εκνευρίστηκαν πολύ κι αρχικά έβριζαν τον συνάδελφο. Αυτος, κάπως τους ξέφυγε και ήρθαν σε εμένα και άρχισαν να με χτυπούν με μπουνιές και κλωτσιές στο κεφάλι. Τρία άτομα κατέβηκαν από το αμάξι και με χτυπούσαν ασταμάτητα», είχε περιγράψει τότε.

«Ευτυχώς που βγήκε ο κόσμος στα μπαλκόνια, είδαν τον ξυλοδαρμό και ειδοποίησαν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ και κατάφερα να σωθώ . Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκα στο νοσοκομείο κι έχω πολλά καρούμπαλα στο κεφάλι από τα χτυπήματα. Ειναι μεγάλο το σοκ για μένα, υπάρχει φόβος αλλά περισσότερο στεναχωριέμαι για την οικογένεια μου, η οποία θα δει το βίντεο που έχει βγει στη δημοσιότητα με τον ξυλοδαρμό και θα σοκαριστούν», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, βραδινές ώρες της 6-8-2025 στον Άγιο Παντελεήμονα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 38χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και βία κατά υπαλλήλων κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 7-6-2025 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, ο 38χρονος από κοινού με έτερα άτομα, αφού αποβιβάστηκαν από όχημα, ξυλοκόπησαν υπάλληλο καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και στη συνέχεια διέφυγαν από το σημείο.

Κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων στο πλαίσιο διενεργηθείσας προανάκρισης από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, ταυτοποιήθηκε ο 38χρονος ως ένας εκ των εμπλεκομένων στο περιστατικό και σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψής.

Περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, βραδινές ώρες της 6-8-2025 εντόπισαν τον 38χρονο και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου προκειμένου να δυσχεράνει την αναγνώρισή του, δήλωσε παραποιημένα στοιχεία ταυτότητας.

Επιπλέον στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης και ecstasy.

Στη συνέχεια, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, όπου κατόπιν διασταύρωσης των στοιχείων του σε βάση δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για έναν εκ των δραστών του ξυλοδαρμού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν συνάδελφοί του από τον Δήμο — οι οποίοι, μάλιστα, διαθέτουν και σχετικό οπτικό υλικό από το συμβάν — το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Νιόβης, στην περιοχή της Κυψέλης.

Κατά τη διάρκεια της αποκομιδής απορριμμάτων, την ώρα που το απορριμματοφόρο επιχειρούσε να σηκώσει έναν κάδο, ο δημοτικός υπάλληλος απευθύνθηκε στον οδηγό ενός αυτοκινήτου που είχε σταματήσει ακριβώς πίσω από το όχημα του δήμου, ζητώντας του να απομακρυνθεί μερικά μέτρα ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την εργασία τους.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή, ένας νεαρός άνδρας βγήκε από το αυτοκίνητο και κινήθηκε εναντίον του υπαλλήλου, επιχειρώντας να τον χτυπήσει, ενώ ταυτόχρονα τον έβριζε. Ο εργαζόμενος κατάφερε να ξεφύγει, όμως λίγο αργότερα ο επιτιθέμενος στράφηκε με βία κατά του δεύτερου υπαλλήλου που συμμετείχε στην αποκομιδή.

Έπειτα, κατέβηκαν και υπόλοιποι άνδρες από το αυτοκίνητο και ξεκίνησαν να τον χτυπούν με κλωτσιές και μπουνιές στο κεφάλι.

Κάτοικοι της περιοχής κάλεσαν την Άμεση Δράση και στο μεσοδιάστημα οι δράστες εξαφανίστηκαν.

Διαβάστε επίσης:

Οικογένεια Σαμαρά: Δωρεές σε ιδρύματα αντί στεφάνων ζητά η οικογένεια Σαμαρά – «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας»

Σέρρες: 650 πρόβατα θανατώθηκαν λόγω κρούσματος ευλογιάς

Φωτιά στο Σοφό Ασπροπύργου: Συναγερμός στην πυροσβεστική – Επιχειρούν εναέρια μέσα