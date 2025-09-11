Η Κωνσταντοπούλου είναι ασύμμετρος αντίπαλος για τον Τσίπρα, λέει ο Γεωργιάδης

Αρκετά στενά φαίνεται να παρακολουθεί τα τεκταινόμενα στην κεντροαριστερά ο Άδωνις Γεωργιάδης. Και ειδικά τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Και έχει διαμορφώσει άποψη, κατά πως έδειξε με τις δηλώσεις του στον Real και τον Νίκο Χατζηνικολάου την Πέμπτη.

«Θέλω να το κάνει το κόμμα, έχει ενδιαφέρον ως αντίπαλος ο Τσίπρας, αλλά όπως τον είδα στη Θεσσαλονίκη, δεν μου φάνηκε έτοιμος, το σκέφτεται ακόμα» ήταν η πρώτη αναφορά του υπουργού Υγείας.

Και μετά πήγε στα πιο… σκληρά: «Το πρόβλημα του Τσίπρα είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου και αυτά που λέει σε βάρος του – δεν έχω πει ούτε εγώ τέτοια. Θα έχει αντίπαλο μία πολιτικό που δεν έχει μέτρο, είναι ασύμμετρη αντίπαλος» σημείωσε με νόημα.

Ενδιαφέρουσα ανάλυση, αλλά αν ελπίζουν στη ΝΔ ότι την όποια απειλή Τσίπρα προς τη σημερινή κυριαρχία της ΝΔ θα την αναχαιτίσει η Ζωή, μάλλον κάνουν λάθος.

Διαβάστε επίσης:

Ο Μαργαρίτης, η Ομάδα Αλήθειας και η κατηφόρα

Κουτσούμπας σε μαθητές: Να παλέψουμε ώστε να μην περάσει το αντιπαιδαγωγικό «Εθνικό Απολυτήριο»

Ο Στυλιανίδης, το βιβλίο και η επίσκεψη στο Μαξίμου