ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 13:29
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web

11.09.2025 12:01

ΔΕΘ – Φάμελλος για Τσίπρα: «Πολύτιμος συμπαραστάτης – Αδιανόητη η συζήτηση περί ανεξαρτητοποίησης» (Live)

11.09.2025 12:01
Την καθιερωμένη συνέντευξή του στο πλαίσιο της παρουσίας του στην 89η ΔΕΘ δίνει αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Περί Τσίπρα

Όπως ήταν αναμενόμενο, η συνέντευξη άρχισε με ερωτήσεις για τον Αλέξη Τσίπρα. «Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πολύτιμος συμπαραστάτης» και κεφάλαιο για τον ΣΥΡΙΖΑ και τη χώρα, ανέφερε ο Σ. Φάμελλος, προσθέτοντας: «Έχουμε συμφωνήσει όλοι και όλες στον ΣΥΡΙΖΑ, και με τον Αλέξη Τσίπρα, ότι απαιτείται ενιαία προοδευτική απάντηση».

Σημείωσε ότι αυτό που χρειάζεται είναι πρόσθεση και όχι κατακερματισμός και επανέλαβε, απαντώντας και για τα σενάρια σχετικά με επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού για τα οποία ρωτήθηκε: «Είναι αδιανόητη όποια συζήτηση περί κατακερματισμού και ανεξαρτητοποίησης».

Αναφορικά με το Σχέδιο που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, σημείωσε: «Παρακολουθώ όλες τις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα, οι επεξεργασίες του βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση με τις επεξεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτουν».

Για ΣΥΡΙΖΑ και συνεργασίες

Σε σχέση με την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε μεταξύ άλλων: «Εκλέχτηκα πρόεδρος σε μια στιγμή ανυποληψίας για το κόμμα μας. Σταθεροποιήσαμε τη θέση μας σοβαρέψαμε, κάναμε δημοσκοπικά βήματα, βελτιώνουμε τη σχέση μας με την κοινωνία, είμαστε έξω. Στόχος μας να αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ και να δώσει μια πρόταση στην ελληνική κοινωνία που θα εμπνεύσει».

Αναφερόμενος στις συνεργασίες σημείωσε: «Από τις πρώτες δεσμεύσεις μου, ήταν δική μου πρόταση για ένα κοινό ψηφοδέλτιο, για να αποκτήσει η δυναμική και ένα δημοσκοπικό αποτύπωμα, αν και οι δημοσκοπήσεις δεν είναι κάλπη. Οι παραλήπτες ήταν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά. Σε κάποια προχωρήσαμε με τη Νέα Αριστερά, υπήρξαν πισωγυρίσματα ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει δεχτεί.

Με τη Νέα Αριστερά, υπήρξαν κάποιες πρωτοβουλίες κοινοβουλευτικής συμπόρευσης τον Ιούλιο, πολύ θετικές, το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα μετά την Έκθεση. Ο προοδευτικός διάλογος πρέπει άμεσα μετά την έκθεση να αποκτήσει συγκεκριμένο περιεχόμενο».

