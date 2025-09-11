Ζαΐχ Μπολσονάρου: Ένοχος για απόπειρα πραξικοπήματος ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας – Αντιμετωπίζει πολυετή φυλάκιση

Ένοχος για συνωμοσία με σκοπό την πραγματοποίηση στρατιωτικού πραξικοπήματος κρίθηκε ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, έπειτα από πλειοψηφική απόφαση των δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με τον Guardian, η δικαστής Cármen Lúcia Antunes Rocha αποφάνθηκε την Πέμπτη ότι ο Μπολσονάρου– που εξελέγη πρόεδρος το 2018 – ήταν ένοχος για την απόπειρα να παραμείνει με τη βία στην εξουσία μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022.

Ανακοινώνοντας την δική της απόφαση, η Rocha έκανε λόγο για «προσπάθεια (του Μπολσονάρου) να σπείρει τον κακόβουλο σπόρο της αντιδημοκρατίας» στη Βραζιλία, αλλά εξήρε τον τρόπο με τον οποίο οι θεσμοί της χώρας επέζησαν και αντεπιτέθηκαν.

«Η βραζιλιάνικη δημοκρατία δεν κλονίστηκε», δήλωσε η Rocha σε δικαστήριο της πρωτεύουσας Μπραζίλια, προειδοποιώντας για την εξάπλωση του «ιού του αυταρχισμού».

Ένας δικαστής αθώωσε τον Μπολσονάρο και ένας τελευταίος δεν έχει ακόμη ψηφίσει, αλλά η απλή πλειοψηφία αρκεί για να καταδικαστεί ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, ο οποίος τώρα ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με δεκαετίες φυλάκισης. Η ποινή του θα ανακοινωθεί την Παρασκευή.

