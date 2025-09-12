Δημοσκόπηση Real Polls: Δυσκολίες ανάκαμψης για τη ΝΔ, ισχνά κέρδη για την αντιπολίτευση, εισοδηματική «ασφυξία» για τους πολίτες

Τον κίνδυνο μονιμοποίησης των «χαμηλών πτήσεων» της κυβέρνησης στις μετρήσεις της κοινής γνώμης καταγράφει η δημοσκόπηση της Real Polls για το Protagon.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ μετρήθηκε τον Σεπτέμβριο στο 23,8%, καταγράφοντας μια οριακή άνοδο από το 23,7% της μέτρησης του Ιουλίου, ενώ στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος βρέθηκε στο 27,9%, υποχωρώντας κατά 1,5% από το 29,4% της προηγούμενης έρευνας.

Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, δεύτερο κόμμα καθαρά, υποχωρεί μεν οριακά στο 9,7% στην πρόθεση ψήφου (από 9,8%), αλλά ανεβαίνει στο 13,8% (από 12,5% τον Ιούλιο) στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος.

Αυτή η προφανής και παράξενη δυσαναλογία αποδίδεται σε ένα γεγονός που θα πρέπει να προβληματίσει ακόμα περισσότερο την κυβερνητική παράταξη: από τη μεγάλη δεξαμενή της αδιευκρίνιστης ψήφου, που αυξήθηκε μάλιστα στο 23,1% (από 20,4% τον Ιούλιο), έχουν λιγοστέψει εκείνοι που δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να ψηφίσουν ΝΔ, ενώ, αν και αναποφάσιστοι, μια κρίσιμη μάζα ερωτηθέντων εμφανίζονται πιο δεκτικοί σε κάποιο άλλο κόμμα, είτε αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ, είτε κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ είναι πάντα και αδιαμφισβήτητα πρώτη με 23,8%, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ακολουθεί με 9,7% και έπονται η Ελληνική Λύση, που περνάει τρίτη, με 7,1%, το ΚΚΕ (5,8%), η Πλεύση Ελευθερίας (5,7%) και ο ΣΥΡΙΖΑ (σε άνοδο 5,6%). Η Φωνή της Λογικής μετρήθηκε στο 3,8%, ενώ το ΜέΡΑ25 βρέθηκε στο όριο της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, στο 2,9% «τσιμπώντας» λίγο από τη μέτρηση του Ιουλίου –στον αντίποδα το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη υποχώρησε στο 1,6%, κάτω από τη Νέα Αριστερά που σημείωσε άνοδο και για πρώτη φορά μετρήθηκε στο 2%.

Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ βρέθηκε στο 27,9%, δηλαδή κάτω και από την επίδοσή της στις ευρωεκλογές. Μετά το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, που στη σχετική μέτρηση καταγράφηκε στο 13,8%, ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 10,8% και η Πλεύση Ελευθερίας με 9,5%, η οποία ελλείψει κοινοβουλευτικού ακτιβισμού και με τα Τέμπη να έχουν μπει στη σωστή τους διάσταση, χάνει έδαφος. Για πρώτη φορά μετά από καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στην πέμπτη θέση με 7,9% και το ΚΚΕ στην έκτη με 7,6%.

Εντυπωσιακή είναι η εκτίναξη του ΜέΡΑ25 στο 6,3%, με τη Φωνή της Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου να έπεται με 5,3%. Και εδώ η εντυπωσιακή περίπτωση του ΜέΡΑ25 έχει να κάνει με το πόσοι από την αδιευκρίνιστη ψήφο εμφανίζονται δεκτικοί να το ψηφίσουν. Η δε άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ (που «τσίμπησε» 1,3% στην πρόβλεψη από τον Ιούλιο) και της Νέας Αριστεράς (που βρέθηκε στο 2,5% στην πρόβλεψη) αποδίδεται από αναλυτές εν μέρη στην επικοινωνιακή επαναδραστηριοποίηση του Αλέξη Τσίπρα, βουλευτή Πειραιά, πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Πρωθυπουργού, που έδωσε νέα ορατότητα στον χώρο και τα πρόσωπά του.

Το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα είναι ένα θέμα για το οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα. Ενα 12,7% απάντησε ότι είναι «πολύ πιθανό» να ψηφίσει έναν πολιτικό φορέα με επικεφαλής τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ένα 9,1% απάντησε «αρκετά πιθανό». Ενα 64,5%, όμως, απάντησε ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να ψηφίσει τον κ. Τσίπρα.

Πιο απογοητευτικά είναι τα ευρήματα της έρευνας για τον Αντώνη Σαμαρά. Στη σχετική ερώτηση μόλις το 3,2% δήλωσε ότι είναι «πολύ πιθανό» να ψηφίσει ένα κόμμα υπό τον κ. Σαμαρά και άλλο ένα 7% ότι είναι «αρκετά πιθανό». Το 72,6% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να ψηφίσουν τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της ΝΔ.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ο κ. Μητσοτάκης το 38,7% των πολιτών τα κρίνει είτε «πολύ θετικά», είτε «μάλλον θετικά», ενώ ένα 54,4% τα κρίνει αρνητικά.

Το ενδιαφέρον –άλλα και μια ένδειξη ότι ίσως είναι ακόμα νωρίς για να αφομοιωθούν επαρκώς από τους φορολογούμενους– είναι ότι μολονότι περίπου τέσσερις στα δέκα κρίνουν θετικά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, μόνο ένα 22,8% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι αυτά θα βελτιώσουν την καθημερινότητα του. Το 47% δήλωσε ότι τα μέτρα σίγουρα δεν θα βελτιώσουν την καθημερινότητα

Η οικονομική κατάσταση και η καθημερινότητα φαίνεται πως είναι το μεγάλο ζητούμενο για το επόμενο διάστημα και όποιο κόμμα καταφέρει να πείσει ότι έχει τις λύσεις αυτό θα επικρατήσει και πολιτικά. Χαρακτηριστικό του προβλήματος είναι ότι στη μέτρηση της RealPolls βρέθηκε ένα 18,2% των πολιτών που δηλώνει ότι το εισόδημά τους δεν καλύπτει ούτε τις βασικές καθημερινές του ανάγκες και ένας στους δύο (!) Ελληνες δηλώνει πως με δυσκολία καλύπτει τις βασικές του ανάγκες. To 63,1% των ερωτηθέντων αδυνατεί να αποταμιεύσει.

Σε άλλη ερώτηση το 36,6% δήλωσε πως δεν κατάφερε να πάει διακοπές λόγω οικονομικών δυσκολιών. Παρόλα αυτά στην ερώτηση: «Αν αλλάξει η παρούσα κυβέρνηση, πιστεύετε ότι θα βελτιωθεί η οικονομική σας κατάσταση και οι συνθήκες διαβίωσης σας;» μόνο το 35,8% θεωρεί ότι σίγουρα ή/μάλλον θα βελτιωθεί, με το 47,1% να θεωρεί ότι η κατάσταση θα μείνει σταθερή ή και θα χειροτερέψει.

