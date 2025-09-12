Εκτός φυλακής ο Μιχαλολιάκος: «Αυτή είναι η δικαιοσύνη – Oι δολοφόνοι έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα» – Η οργισμένη αντίδραση της Μάγδας Φύσσα

Εκτός φυλακής βρίσκεται ο καταδικασθείς ως αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος, με τη Μάγδα Φύσσα, μητέρα του δολοφονημένου από τη Χρυσή Αυγή αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φύσσα, να εμφανίζεται οργισμένη.

«Ξέρεις πόσα μου έρχονται στο μυαλό, που δεν μπορώ να τα ξεστομίσω; Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Αυτή, αυτή που υποτίθεται ότι παλεύει για το δίκαιο. Αυτό το πράγμα. Οι φασίστες έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα. Οι δολοφόνοι έξω και οι αλληλέγγυοι μέσα. Τι άλλο να πω; Δεν… δεν… είμαι πάρα πολύ οργισμένη» δήλωσε στον ΣΚΑΪ η Μάγδα Φύσσα, για να συμπληρώσει πως είναι αρκετά ταραγμένη.

Νωρίτερα, το Συμβούλιο Εφετών της Λαμίας με βούλευμα του έκανε δεκτό το νέο αίτημα που υπέβαλε ο Νίκος Μιχαλολιάκος, επικαλούμενος λόγους υγείας. Διέταξε την αποφυλάκισή του και τον κατ’ οίκον περιορισμό του, ενώ επίσης του επέβαλε και περιοριστικούς όρους.

Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της Χρυσής Αυγής είχε επιστρέψει στη φυλακή τον Ιούνιο του 2024, όταν το Συμβούλιο Εφετών Λαμίας ανέτρεψε την απόφαση αποφυλάκισης που είχε λάβει το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

Οι εφέτες, κατόπιν ανάλογης εισαγγελικής πρότασης, έκριναν πως ο Νίκος Μιχαλολιάκος με αρθρογραφίες του σε ηλεκτρονικά μέσα συνεχίζει να υμνεί τις ναζιστικού τύπου πρακτικές της ΧΑ, παρά την καταδίκη του, γεγονός που του προσδίδει εικόνα αμετανόητου. Έτσι κρίθηκε τότε, ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων και διατάχθηκε η συνέχιση του καθεστώτος κράτησης του.

Διαβάστε επίσης:

Έφοδος αστυνομικών σε σπίτια στο Ζεφύρι – Κατασχέθηκαν… ηχεία, φυσίγγια και μια καραμπίνα, οκτώ συλλήψεις (video)

Νεκρός 25χρονος σε τροχαίο στο Κιλκίς

Κρήτη: Εγκλωβισμένοι και «ξεχασμένοι» εκατοντάδες μετανάστες – Αλαλούμ με τα Υπουργεία