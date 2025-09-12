Νίκος Μιχαλολιάκος: Αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή – Επικαλέστηκε λόγους υγείας

Εκτός φυλακής βρίσκεται ο καταδικασθείς ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Νίκος Μιχαλολιάκος.

Tο Συμβούλιο Εφετών της Λαμίας με βούλευμα του έκανε δεκτό το νέο αίτημα που υπέβαλε ο Νίκος Μιχαλολιάκος, επικαλούμενος λόγους υγείας. Διέταξε την αποφυλάκισή του και τον κατ’ οίκον περιορισμό του, ενώ επίσης του επέβαλε και περιοριστικούς όρους.

Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της Χρυσής Αυγής είχε επιστρέψει στη φυλακή τον Ιούνιο του 2024, όταν το Συμβούλιο Εφετών Λαμίας ανέτρεψε την απόφαση αποφυλάκισης που είχε λάβει το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

Οι εφέτες, κατόπιν ανάλογης εισαγγελικής πρότασης, έκριναν πως ο Νίκος Μιχαλολιάκος με αρθρογραφίες του σε ηλεκτρονικά μέσα συνεχίζει να υμνεί τις ναζιστικού τύπου πρακτικές της ΧΑ, παρά την καταδίκη του, γεγονός που του προσδίδει εικόνα αμετανόητου. Έτσι κρίθηκε τότε, ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων και διατάχθηκε η συνέχιση του καθεστώτος κράτησης του.

