Επίδομα θέρμανσης: Αρχές Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα

Περί τα μέσα Νοεμβρίου θα ανοίξει η ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, MyΘέρμανση για την υποβολή αιτήσεων αναφορικά με τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης της περιόδου 2025-2026. Τα ποσά του επιδόματος αλλά και τα κριτήρια για τη καταβολή του στους δικαιούχους, αναμένεται να παραμείνουν ίδια με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ειδικότερα επιδόμα θέρμανσης για την περιόδο 2025-2026 θα λάβουν οι δικαιούχοι από 100 ευρώ έως και 800 ευρώ με πλαφόν τα 1.200 ευρώ. Τα κριτήρια για να λάβουν οι πολίτες το επίδομα αναμένεται να είναι τα εξής:

1)Το εισόδημα. Για τους άγαμους ή για τους χήρους το ανώτατο όριο εισοδήματος θα είναι στις 16.000 ευρώ. Για τους έγγαμους ή για τα ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης το ανώτατο όριο εισοδήματος θα είναι στις 24.000 ευρώ. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο εισοδήματος θα αυξηθεί στις 29.000 ευρώ και θα δίνονται επιπλέον προσαυξήσεις για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

2) Η περιουσία. Για τους άγαμους το όριο της αντικειμενικής αξίας ακίνητης περιουσίας θα είναι στις 200.000 ευρώ. Για τους έγγαμους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα το όριο αντικειμενικής αξίας ακίνητης περιουσίας θα είναι στις 260.000 ευρώ. Το όριο αυτό θα αυξηθεί κατά 40.000 ευρώ για κάθε παιδί των έγγαμων.

Θα επιδοτηθούν: φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης καυσόξυλα βιομάζα (πέλετ), υγραέριο φυσικό αέριο θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρική ενέργεια.

Ωστόσο κάθε δικαιούχος αναμένεται να λάβει επιδότηση μόνο για ένα είδος καυσίμου θέρμανσης και αυτό θα αφορά την κύρια κατοικία. Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν απο αρχές Δεκεμβρίου έως και τον Ιουλίου ανάλογα με το είδος καυσίμου, την κατανάλωση και την πραγματοποίηση σχετικών αγορών.

