Η THEON INTERNATIONAL λάνσαρε στην έκθεση DSEI London 2025 το νέο NYX-BiNOD σύστημα νυχτερινής όρασης, με προδιαγραφές αμερικανικού στρατού, έτοιμο για παραγωγή

Η Theon International Plc (THEON) (AMS: THEON) λάνσαρε, στη διεθνή έκθεση για την άμυνα και την ασφάλεια DSEI London 2025 (booth #N2-320) το νέο NYX-BiNOD, ένα υπερσύγχρονο δίκυαλο νυχτερινής όρασης. Το σύστημα συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτητικές προδιαγραφές του σχετικού προγράμματος του Στρατού των ΗΠΑ και είναι έτοιμο να εισέλθει στη γραμμή παραγωγής.
Το NYX-BiNOD έχει σχεδιαστεί ειδικά για την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, αξιοποιώντας την ήδη εδραιωμένη εντός της εταιρίας, φιλοσοφία ευέλικτου σχεδιασμού, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις ιδιαίτερες προδιαγραφές που έχει θέσει ο Στρατός των ΗΠΑ, οι οποίες διαφέρουν από εκείνες άλλων διεθνών τελικών χρηστών.
Το NYX-BiNOD αποτελεί άμεση εξέλιξη της παγκοσμίως επιτυχημένης, και δοκιμασμένης στο πεδίο της μάχης, οικογένειας συστημάτων νυχτερινής όρασης NYX της THEON. Αυτή η προσέγγιση μειώνει σημαντικά το σχεδιαστικό ρίσκο και ταυτόχρονα επιταχύνει τη διαθεσιμότητα του συστήματος, αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη εμπειρία τεχνολογικού σχεδιασμού συστημάτων που ήδη χρησιμοποιούνται επιτυχώς από το Σώμα Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών και πολλούς συμμάχους του ΝΑΤΟ.
Προσαρμόζοντας αυτό το δοκιμασμένο και εγκεκριμένο από επιχειρησιακούς χρήστες, σύστημα νυχτερινής όρασης, η THEON προσφέρει μια ειδικά σχεδιασμένη έκδοσή του, που ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες επιχειρησιακές και τεχνικές απαιτήσεις του Στρατού των ΗΠΑ, διασφαλίζοντας άμεση ετοιμότητα σειριακής παραγωγής, ενώ ανταγωνιστές του προϊόντος της THEON ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη σε φάσεις ανάπτυξης.
«Η εμπορική προώθηση του NYX-BiNOD αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη THEON και για τους συνεργάτες μας στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Δρ. Μιχάλης Κολώτος, Business Development Director της THEON για τις χώρες FIVE EYES (Αυστραλία, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ). «Προσφέρουμε κάτι περισσότερο από μια συσκευή που απλώς ανταποκρίνεται σε θεωρητικές προδιαγραφές. Προσφέρουμε ένα τεχνολογικά και επιχειρησιακά ώριμο, έτοιμο προς παραγωγή σύστημα, με αποδεδειγμένη αξιοπιστία και απόδοση υπό τις πιο απαιτητικές συνθήκες. Το NYX-BiNOD είναι το αποτέλεσμα ετών τεχνολογικής εξέλιξης και άμεσης αξιοποίησης των πληροφοριών και των εμπειριών που μας μετέφεραν επίλεκτοι επιχειρησιακοί χρήστες. Αντιπροσωπεύει τη στρατηγική προσαρμογή του παγκοσμίως επιτυχημένου συστήματος νυχτερινής όρασης NYX ώστε να ανταποκρίνεται στις ειδικές απαιτήσεις του Στρατού των Η.Π.Α.. Είμαστε υπερήφανοι που παρουσιάζεται μια πλήρως συμβατή λύση προερχόμενη από την εταιρία μας, που αυτή τη στιγμή κατέχει πάνω από το 50% της παγκόσμιας αγοράς δίκυαλων/μονόκυαλων συστημάτων νυχτερινής όρασης».
Βασικά χαρακτηριστικά του NYX-BiNOD της THEON:
Το NYX-BiNOD είναι άμεσα διαθέσιμο και έτοιμο για παραγωγή, προσφέροντας σε φορείς της Κυβέρνησης των Η.Π.Α., τις Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες Ασφαλείας και Τάξης, ένα αξιόπιστο σύστημα νυχτερινής όρασης προηγμένων επιδόσεων, κατασκευασμένο σύμφωνα με τεχνολογίες αιχμής, επιχειρησιακά δοκιμασμένες σε πραγματικές συνθήκες μάχης.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης DSEI 2025 (9-12 Σεπτεμβρίου), η THEON παρουσίασε επίσης το πλήρες χαρτοφυλάκιό της, για φορητά συστήματα νυχτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης, το οποίο περιλαμβάνει:
Επιπλέον προβλήθηκε η οικογένεια προϊόντων Σταθεροποιημένων Πολυαισθητηριακών Συστημάτων Παρατήρησης και Επιτήρησης, εγκατεστημένων επί πλατφορμών TALOS.
Τέλος, η THEON παρουσίασε το πρωτοποριακό Οικοσύστημα Συσκευών Επαυξημένης Πραγματικότητας με Αρθρωτή Σχεδίαση (A.R.M.E.D.), μια πρόσφατη καινοτομία της εταιρίας που έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει σημαντικά την τακτική επίγνωση κατάστασης, την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και τη συνολική επιβιωσιμότητα του σύγχρονου μαχητή.
