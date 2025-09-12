search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 01:46
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.09.2025 00:07

Καλάβρυτα: Προφυλακίστηκε ο ηγούμενος της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου και οι άλλοι πέντε για αρχαιοκαπηλία

12.09.2025 00:07
kalavryta igoumenow apologia – new

Στη φυλακή οδηγούνται ο ηγούμενος της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου και οι άλλοι πέντε κατηγορούμενοι για το κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας στα Καλάβρυτα, μετά από ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα.

Οι κατηγορούμενοι βρέθηκαν στα δικαστήρια της Κορίνθου από τις 11 το πρωί, με τις απολογίες τους να είναι μαραθώνιες, ενώ κατά την άφιξή του ο ηγούμενος κινήθηκε απειλητικά και εναντίον των δημοσιογράφων που βρίσκονταν έξω από τα δικαστήρια.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος τους είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση που είναι κακούργημα, υπεξαίρεση και παράλειψη δήλωσης μνημείου, κατοχή και εμπορία.

Μέχρι και τοιχογραφίες της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου ήθελε να βγάλει στο… σφυρί ο ηγούμενος

Ακόμη και τοιχογραφίες του μοναστηριού είχε σκοπό να πουλήσει ο ηγούμενος της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα, όπως αποκαλύφθηκε μετά τη σύλληψή του από τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που παρουσίασε το Mega, ο ηγούμενος είχε έτοιμο και το σχέδιο για το πώς θα το έκανε και μάλιστα το σχέδιο το κατέγραψαν οι μυστικοί αστυνομικοί που ερευνούσαν την υπόθεση.

«Υπήρχε η πρόθεση, σε καταγραφές από τους μυστικούς αστυνομικούς του FBI, ο ηγούμενος ήθελε να πουλήσει τοιχογραφίες της ιεράς μονής. Είναι τοιχογραφίες έκτασης 433 τετραγωνικών μέτρων που για την αναπαλαίωση, τη συντήρηση, την επισκευή τους είχαν δοθεί 250.000 ευρώ. Είχε ολοκληρωθεί το σχετικό έργο το 2024 και ήθελαν να πουλήσουν ένα τμήμα αυτών των τοιχογραφιών σε αγνώστους» ανέφερε ο ρεπόρτερ Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Όπως είπε για να πετύχουν το σκοπό τους τα μέλη του κυκλώματος «θα έδιναν την εικόνα της κατάρρευσης των τοιχογραφιών, ενώ στην πράξη θα ήταν αφαίρεση και στη συνέχεια η πώλησή τους».

Άκαρπες οι έρευνες για το άγαλμα

Στο μεταξύ , χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της Αστυνομίας στο οικόπεδο κοντά στην ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου για τον εντοπισμό του αγάλματος της θεάς Αρτέμιδος.

Ο ηγούμενος φέρεται να αναζητούσε αγοραστή για το άγαλμα λέγοντας ότι μέχρι τότε το έχει θαμμένο κάπου κοντά στο μοναστήρι. Ο ίδιος ζητούσε 10 εκατ. ευρώ για το άγαλμα και μόνο αν βρισκόταν αξιόπιστος αγοραστής θα το έδειχνε στον ενδιαφερόμενο.

Οι έρευνες συνεχίζονται στη γύρω περιοχή για τον εντοπισμό του αγάλματος, ενώ ο ηγούμενος οδηγήθηκε στον ανακριτή.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο στην Αχαΐα: Δύο οι νεκροί από τη σφοδρή σύγκρουση – ΙΧ τυλίχτηκε στις φλόγες, απανθρακώθηκε η οδηγός (Video)

Δίχως τέλος η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Παρά τις αποκαλύψεις, ΚΥΔ από την Κρήτη δηλώνει ορφανές εκτάσεις του Δημοσίου στα… Τενάγη Φιλίππων

Δημήτρης Λυμπεριάδης: «Με γονάτισε, αγχώθηκα πώς θα βρω τόσα χρήματα», λέει η σύζυγος του ασθενή για το φακελάκι των 3.000 ευρώ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
panepistimio kollegio ipa- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Απειλές σε Αμερικανικά κολέγια και πανεπιστήμια – Ανεστάλησαν δραστηριότητες, ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας

dolofonia kirk 9987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Στο μικροσκόπιο του FBI το όπλο του δράστη – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, επιπλέον ασφάλεια για τον Τραμπ

kalavryta igoumenow apologia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Προφυλακίστηκε ο ηγούμενος της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου και οι άλλοι πέντε για αρχαιοκαπηλία

real marseig 99- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: «Υψηλού κινδύνου» ο αγώνας Ρεάλ Μαδρίτης- Μαρσέιγ, λέει το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών

megaro-maximou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για την αίτηση της Τουρκίας για SAFE: «Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί ένταξη χώρας που απειλεί με πόλεμο κράτος μέλος της ΕΕ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

trolei new
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόλεϊ: Σύγχυση με τους χειρισμούς Κυρανάκη - Το ξήλωμα και τα κινέζικα ηλεκτρικά λεωφορεία, που... "μένουν" όμως στη ζέστη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 00:59
panepistimio kollegio ipa- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Απειλές σε Αμερικανικά κολέγια και πανεπιστήμια – Ανεστάλησαν δραστηριότητες, ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας

dolofonia kirk 9987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Στο μικροσκόπιο του FBI το όπλο του δράστη – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, επιπλέον ασφάλεια για τον Τραμπ

kalavryta igoumenow apologia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Προφυλακίστηκε ο ηγούμενος της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου και οι άλλοι πέντε για αρχαιοκαπηλία

1 / 3