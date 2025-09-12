Κυβερνητική αμηχανία για τα μη κρατικά ΑΕΙ

Η στήλη ήθελε από μέρες να κάνει ένα σχόλιο για το θέμα, ωστόσο, κάτι το ένα, κάτι το άλλο, πήγαινε πίσω. Τώρα όμως δεν μπορεί να σας κρύψει ότι κάθε φορά που ρωτά κάποιο κυβερνητικό στέλεχος για το ζήτημα των μη κρατικών μη κερδοσκοπικών ΑΕΙ στη χώρα βρίσκεται μπροστά σε έντονη αμηχανία.

Ερωτηθείς σχετικά στη συνέντευξη στη ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός είπε το αναμενόμενο, ότι, δηλαδή, «απέναντι στην κινδυνολογία των κομμάτων της αντιπολίτευσης αποδείξαμε ότι οι προδιαγραφές που έχουμε θέσει για τα πανεπιστήμια είναι πολύ αυστηρές. Εξ ου και στον πρώτο κύκλο πήραν άδεια λειτουργίας μόνο τέσσερα από τα έντεκα ή δώδεκα πανεπιστήμια τα οποία υπέβαλαν αίτηση».

Ωστόσο, σε διάφορες συζητήσεις ήταν εμφανές ότι για πολλά στελέχη της κυβέρνησης και της ΝΔ το πράγμα δεν ήταν για… πανηγυρισμούς: «Λέγαμε για Χάρβαρντ και για Σορβόννη και τελικά αυτό που κάναμε είναι να… αναβαθμίζουμε κολέγια», μονολογούσε κάποιο εξ αυτών, περιγράφοντας έτσι την… αντικλίμακτική εξέλιξη του πράγματος.

Γενικά, για μια «ταυτοτική μεταρρύθμιση», όπως την χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν μοιάζει να προκαλεί ιδιαίτερο ενθουσιασμό…

