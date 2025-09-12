search
12.09.2025 08:46

Κυβερνητική αμηχανία για τα μη κρατικά ΑΕΙ

12.09.2025 08:46
Η στήλη ήθελε από μέρες να κάνει ένα σχόλιο για το θέμα, ωστόσο, κάτι το ένα, κάτι το άλλο, πήγαινε πίσω. Τώρα όμως δεν μπορεί να σας κρύψει ότι κάθε φορά που ρωτά κάποιο κυβερνητικό στέλεχος για το ζήτημα των μη κρατικών μη κερδοσκοπικών ΑΕΙ στη χώρα βρίσκεται μπροστά σε έντονη αμηχανία.

Ερωτηθείς σχετικά στη συνέντευξη στη ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός είπε το αναμενόμενο, ότι, δηλαδή, «απέναντι στην κινδυνολογία των κομμάτων της αντιπολίτευσης αποδείξαμε ότι οι προδιαγραφές που έχουμε θέσει για τα πανεπιστήμια είναι πολύ αυστηρές. Εξ ου και στον πρώτο κύκλο πήραν άδεια λειτουργίας μόνο τέσσερα από τα έντεκα ή δώδεκα πανεπιστήμια τα οποία υπέβαλαν αίτηση».

Ωστόσο, σε διάφορες συζητήσεις ήταν εμφανές ότι για πολλά στελέχη της κυβέρνησης και της ΝΔ το πράγμα δεν ήταν για… πανηγυρισμούς: «Λέγαμε για Χάρβαρντ και για Σορβόννη και τελικά αυτό που κάναμε είναι να… αναβαθμίζουμε κολέγια», μονολογούσε κάποιο εξ αυτών, περιγράφοντας έτσι την… αντικλίμακτική εξέλιξη του πράγματος.

Γενικά, για μια «ταυτοτική μεταρρύθμιση», όπως την χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν μοιάζει να προκαλεί ιδιαίτερο ενθουσιασμό

Νεπάλ: Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις ταραχές, 12.500 φυλακισμένοι δραπέτευσαν και εξακολουθούν να διαφεύγουν

Άδωνις Γεωργιάδης: Απειλές για τη ζωή του στο Facebook – Συνελήφθη ένας άνδρας μετά τη μήνυση του υπουργού

Μακελειό στον Νίγηρα: Δεκάδες νεκροί δεκάδες στρατιώτες σε επιθέσεις τζιχαντιστών

Επιβράδυνση στις παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων τον Αύγουστο

Λένα Διβάνη: «Θα έπρεπε να ελέγχονται πρώτα όσοι θέλουν να γίνουν γονείς» (Video)

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

Οι «παράπλευρες απώλειες» του Ozempic - Πώς ο «πόλεμος» με το Mounjaro αφήνει 9.000 εργαζόμενους στον δρόμο

