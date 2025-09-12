Ο Κίλιαν Μέρφι διαψεύδει τις φήμες ότι θα υποδυθεί τον Βόλντεμορτ στη σειρά ταινιών Χάρι Πότερ – «Δύσκολο να ακολουθήσει κανείς» τον Ρέιφ Φάινς

Μετά από εβδομάδες εικασιών και φημολογίας, ο Κίλιαν Μέρφι ξεκαθαρίζει τα πράγματα σχετικά με τις φήμες για τον Χάρι Πότερ.

Ο Ιρλανδός ηθοποιός ρωτήθηκε από τον Τζος Χόροβιτς στο podcast Happy Sad Confused αν υπήρχε κάποια αλήθεια στις θεωρίες ότι είχε επιλεγεί για να υποδυθεί τον Λόρδο Βόλντεμορτ στην επερχόμενη τηλεοπτική σειρά Χάρι Πότερ του HBO, τις οποίες ο 49χρονος Μέρφι έκλεισε γρήγορα.

«Όχι», είπε αμέσως. «Εννοώ, όχι. Ειλικρινά».

«Τα παιδιά μου μου το δείχνουν κατά καιρούς, αλλά όχι. Δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτό», είπε ο Μέρφι για τις εικασίες ότι επρόκειτο να «κληρονομήσει» τον ρόλο από τον Ρέιφ Φάινς.

Ο Μέρφι όμως δεν διέψευσε απλώς τις φήμες. Αναφέρθηκε σε εκείνον τον ηθοποιο που θα επιφορτιστεί το βάρος να παίξει αυτό τον ρόλο μετά τον Φάινς.

«Εννοώ, επίσης, είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσεις οτιδήποτε κάνει ο Ρέιφ Φάινς», είπε ο πρωταγωνιστής του Oppenheimer. «Ο άνθρωπος είναι ένας απόλυτος θρύλος της υποκριτικής, οπότε καλή τύχη σε όποιον πρόκειται πάρει τον ρόλο».

Οι αβροφροσύνες όμως φαίνεται να είναι αμοιβαίες καθώς όταν ο 62χρονος Φάινς ρωτήθηκε από τον Άντι Κόεν στην εκπομπή Watch What Happens Live τον περασμένο Δεκέμβριο σχετικά με την πιθανότητα ο Μέρφι να υποδυθεί τον Βόλντεμορτ, ο Φάινς απάντησε: «Αυτή είναι μια υπέροχη πρόταση».

«Θα ήμουν απόλυτα υπέρ του Κίλιαν, ναι», είπε, αποκαλώντας τον Μέρφι «έναν φανταστικό ηθοποιό».

