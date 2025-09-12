Στο φθινοπωρινό τοπίο της Νάξου θα πραγματοποιηθεί το 4ο πολιτιστικό φεστιβάλ «Μια βραδιά κάτω από την ελιά» με συμμετοχή του Μανώλη Μητσιά / Όλες οι δράσεις από 1-3 Οκτωβρίου

Στο φθινοπωρινό τοπίο της Νάξου θα πραγματοποιηθεί το 4ο πολιτιστικό φεστιβάλ «Μια βραδιά κάτω από την ελιά». Όλες οι δράσεις – μουσικές ή γαστρονομικές – αναδεικνύουν πτυχές της πλούσιας και πολυεπίπεδης πολιτιστικής παράδοσης του νησιού. Οι προσκεκλημένοι ερμηνευτές και σεφ εμπνέονται από τον τόπο, την ιστορία, τον πολιτισμό, τους ανθρώπους και τα προϊόντα του – υπόσχονται να μυήσουν τους παρευρισκόμενους σε ένα πολυαισθητηριακό ταξίδι. Οι εκδηλώσεις, μικρής και μεγάλης κλίμακας, έχουν σχεδιαστεί με σεβασμό στο παρελθόν, με βαθιά γνώση των αναγκών του νησιού και με στόχο τη δημιουργία ζωντανών συνδέσεων με το παρόν.

Φέτος το Φεστιβάλ, έχοντας «ριζώσει», στοχεύει να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στον διάλογο και την αλληλεπίδραση της τέχνης — της μουσικής και της γαστρονομίας — με τη ναξιώτικη γη και την πολιτισμική ταυτότητα του νησιού. Το βίωμα παραμένει σε πρώτο πλάνο, με επιμονή στη διέγερση όλων των αισθήσεων: ακοή, όσφρηση, γεύση, αφή, όραση.

Ήδη, από το Νοέμβριο του 2024, ο βραβευμένος με αστέρια Michelin chef Luca Piscazzi, είναι ο γαστρονομικός πρεσβευτής του Φεστιβάλ. Όπως επισημαίνει η ιδρύτρια του «Μια βραδιά κάτω από την ελιά», κ. Μαρία Πολυκρέτη: «Για το 4ο φεστιβάλ έχουμε επιλέξει καλλιτέχνες και σεφ που έχουν βαθύ δέσιμο με τη Νάξο – ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. Μας τιμά η αποδοχή τους να συμμετέχουν, και ανυπομονούμε να μοιραστούμε τις νέες μουσικές και γαστρονομικές εμπειρίες με τους συντοπίτες μας και τους επισκέπτες του νησιού»!

Ο chef Piscazzi προσκαλεί τον Chef Giacomo Tranquilli, Executive Head Chef Four Seasons London Bridge – Executive Head Chef Private Club Latour London, και τον Executive Pastry Chef Andrea Mura, Four Seasons London Bridge. Οι τρεις Ιταλοί σεφ, έχοντας ηγηθεί σε αναγνωρισμένα και βραβευμένα με Michelin αστέρια εστιατόρια, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, θα μαγειρέψουν και θα ανταλλάξουν απόψεις, ιδέες και συνταγές με τοπικούς σεφ και παραγωγούς. Στόχος είναι η ενίσχυση του γαστρονομικού διαλόγου μεταξύ Νάξου και Ιταλίας και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και συνταγών μέσα από το σύγχρονο βλέμμα των διάσημων σεφ.

Ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής Μανώλης Μητσιάς μαζί με τους μουσικούς Αχιλλέα Γουάστορ (πιάνο) και Ηρακλή Ζάκα (μπουζούκι) θα χαρίσουν στους παρευρισκόμενους, μια μοναδική μαγική μουσική βραδιά στο φυσικό τοπίο του ελαιώνα της οικογένειας Πολυκρέτη, στους Κάμπονες.

Την παρουσίαση των δράσεων κάνει ο δημοσιογράφος Νίκος Θρασυβούλου.

Το φεστιβάλ «Μια βραδιά κάτω από την ελιά» διοργανώνεται από τον πολιτιστικό φορέα «Πολυκρίτη» και ξεκίνησε το 2022 με μια μουσική βραδιά κάτω από τις ελιές. Το 2023 πραγματοποιήθηκαν τρεις μουσικές και θεατρικές βραδιές και το 2024, μέσα σε τέσσερις ημέρες, φιλοξενήθηκαν πολιτιστικά και γαστρονομικά δρώμενα με καλεσμένους σπουδαίους καλλιτέχνες όπως ο Γρηγόρης Βαλτινός, ο Γιάννης Κότσιρας και οι M.O.F. chefs Arnaud Larher και Eulalie Rus. Επιπλέον, έχουν πραγματοποιηθεί και εργαστήρια φωτογραφίας, δημοσιογραφίας και εικονογράφησης για εφήβους, σε συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη 01/10

Πρωί – AMOUR

Cooking class με το 2ο Γυμνάσιο Νάξου

Απόγευμα-ηλιοβασίλεμα – AMOUR

Cocktail και ιταλικά finger food από τοπικά υλικά με Ιταλικό twist

Μαγειρική δίπλα στο κύμα της παραδοσιακής Ρωμαϊκής ψαρόσουπας ‘Cacciuoco’

Πέμπτη 02/10

πρωί – 1o Γυμνάσιο Nάξου

Επίσκεψη των σεφ στο 1ο Γυμνάσιο Νάξου με κέρασμα Cannoli γεμιστά με αρώματα Νάξου

17:00 – ΚΑΜΠΟΝΕΣ

Μουσική συναυλία με τον Μανώλη Μητσιά

⁠Αχιλλέας Γουάστωρ, πιάνο

Ηρακλής Ζάκκας, μπουζούκι

Παρασκευή 03/10

14:00 – Παραδοσιακός νερόμυλος του 1850 στην ΠΟΤΑΜΙΑ

Στρογγυλή τράπεζα – Συμμετέχουν οι Ιταλοί σεφ, μάγειρες & παραγωγοί από τη Νάξο

Παρουσίαση εκδηλώσεων: Νίκος Θρασυβούλου, δημοσιογράφος

