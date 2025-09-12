Παππούς σε λίγες εβδομάδες ο Γιάννης Σαρμάς

Ο τέως – υπηρεσιακός – πρωθυπουργός, Γιάννης Σαρμάς, σε λίγες εβδομάδες θα γίνει παππούς.

Οπως διαβάζουμε στα parapolitika.gr, ο γιος του Ιάκωβος και η σύζυγός του Μαρία Ωραιοζήλη – η οποία υπενθυμίζουμε ήταν υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία ενώ υπάρχουν συζητήσεις για να συμμετάσχει και στα ψηφοδέλτια των επόμενων εθνικών εκλογών – περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Μια είδηση που έχει γεμίσει χαρά τόσο το ζευγάρι όσο και τους υποψήφιους… παππούδες.

Διαβάστε επίσης

«Καρφί» Πολάκη για Τσίπρα: Τι είναι χωρίς εμάς;

Συγκροτήθηκε η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόσοι και ποιοι βουλευτές θα μετέχoυν

Συγκλονισμένη δηλώνει η Μαρία Απατζίδη του ΠΑΣΟΚ με τη δολοφονία του ιεροκήρυκα του τραμπισμού Κερκ