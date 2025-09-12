Παππούς σε λίγες εβδομάδες ο Γιάννης Σαρμάς

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο τέως – υπηρεσιακός – πρωθυπουργός, Γιάννης Σαρμάς, σε λίγες εβδομάδες θα γίνει παππούς.
Οπως διαβάζουμε στα parapolitika.gr, ο γιος του Ιάκωβος και η σύζυγός του Μαρία Ωραιοζήλη – η οποία υπενθυμίζουμε ήταν υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία ενώ υπάρχουν συζητήσεις για να συμμετάσχει και στα ψηφοδέλτια των επόμενων εθνικών εκλογών – περιμένουν το πρώτο τους παιδί.
Μια είδηση που έχει γεμίσει χαρά τόσο το ζευγάρι όσο και τους υποψήφιους… παππούδες.
