«To be or not to be»: Ο Άμλετ Φάμελλος, η πολιτική αυτοκτονία και ο Τσίπρας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο Σωκράτης Φάμελλος εκλέχτηκε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ με την εντύπωση περί «μεταβατικού» προέδρου να αιωρείται στην ατμόσφαιρα.
Προφανώς ο ίδιος δεν το αποδέχτηκε ποτέ αυτό το «μεταβατικός». Ούτε αποδέχτηκε την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπό… απόσυρση.
Και μπροστά στο ισχυρό πλέον ενδεχόμενο ενός νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα – που θα «τελειώσει» τον ΣΥΡΙΖΑ – καλείται να πάρει τη μεγάλη απόφαση: Να συγκρουστεί ακόμα και με τον ιστορικό ηγέτη του χώρου για να διαφυλάξει το μέλλον του κόμματος στο οποίο είναι αρχηγός ή να συμβιβαστεί με τα σχέδια του πρώην πρωθυπουργού και να… παραδοθεί ησύχως.
Στη πράξη ΙΙΙ, σκηνή 1, λοιπόν του σαιξπηρικού έργου, ο Άμλετ εξετάζει την αυτοκτονία και αναρωτιέται αν αξίζει να συνεχίσει να ζει έναν δύσκολο και ταλαιπωρημένο βίο, ή αν είναι προτιμότερο να πεθάνει και να αντιμετωπίσει το άγνωστο.
Ο «Άμλετ» Φάμελλος φαίνεται να επιλέγει τον πρώτο δρόμο: Το μήνυμα που έστειλε στον Τσίπρα από τη ΔΕΘ είναι ένα όχι στην πολιτική αυτοκτονία. Αν υπολογίσει κανείς ότι μόλις προχθές (στις 10 Σεπτεμβρίου) ήταν η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αυτοκτονίας, τότε ο Σωκράτης έκανε μία σαφή επιλογή. Το ερώτημα είναι αν θα αντέξει μέχρι τέλους…
Διαβάστε επίσης:
Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος για Γραμματέας της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας
Καθαρή πρωτιά Δένδια στη μάχη της διαδοχής
Παππούς σε λίγες εβδομάδες ο Γιάννης Σαρμάς
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.