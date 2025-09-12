search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 12:09
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.09.2025 10:15

«To be or not to be»: Ο Άμλετ Φάμελλος, η πολιτική αυτοκτονία και ο Τσίπρας

12.09.2025 10:15
FAMELLOS_TSIPRAS

Ο Σωκράτης Φάμελλος εκλέχτηκε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ με την εντύπωση περί «μεταβατικού» προέδρου να αιωρείται στην ατμόσφαιρα.

Προφανώς ο ίδιος δεν το αποδέχτηκε ποτέ αυτό το «μεταβατικός». Ούτε αποδέχτηκε την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπό… απόσυρση.

Και μπροστά στο ισχυρό πλέον ενδεχόμενο ενός νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα – που θα «τελειώσει» τον ΣΥΡΙΖΑ – καλείται να πάρει τη μεγάλη απόφαση: Να συγκρουστεί ακόμα και με τον ιστορικό ηγέτη του χώρου για να διαφυλάξει το μέλλον του κόμματος στο οποίο είναι αρχηγός ή να συμβιβαστεί με τα σχέδια του πρώην πρωθυπουργού και να… παραδοθεί ησύχως.

Στη πράξη ΙΙΙ, σκηνή 1, λοιπόν του σαιξπηρικού έργου, ο Άμλετ εξετάζει την αυτοκτονία και αναρωτιέται αν αξίζει να συνεχίσει να ζει έναν δύσκολο και ταλαιπωρημένο βίο, ή αν είναι προτιμότερο να πεθάνει και να αντιμετωπίσει το άγνωστο.

Ο «Άμλετ» Φάμελλος φαίνεται να επιλέγει τον πρώτο δρόμο: Το μήνυμα που έστειλε στον Τσίπρα από τη ΔΕΘ είναι ένα όχι στην πολιτική αυτοκτονία. Αν υπολογίσει κανείς ότι μόλις προχθές (στις 10 Σεπτεμβρίου) ήταν η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αυτοκτονίας, τότε ο Σωκράτης έκανε μία σαφή επιλογή. Το ερώτημα είναι αν θα αντέξει μέχρι τέλους…

1 / 3