Το πακέτο μόνο του δεν γυρίζει το κλίμα, ο ενοχλημένος Φάμελλος, ο «ζωτικός χώρος» του Τσίπρα και γιατί κάποιοι μετράνε ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού  

Στο ερώτημα «γυρίζει;» οι απαντήσεις των πολιτών στα πρώτα γκάλοπ δεν… βοηθάνε. Δεν βοηθάνε την κυβέρνηση να ακούσει ένα «ναι». Και πολύ στεναχωριέμαι. Όχι για μένα. Αλλά για όλους εκείνους που είχαν πάθει ντελίριο το περασμένο Σαββατοκύριακο με τις πρωθυπουργικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ.

Εκτιμώ ότι εάν επιβεβαιωθούν κι από επόμενες μετρήσεις τα ευρήματα ότι το κέρδος της ΝΔ δεν ξεπερνά τη μία, μιάμιση μονάδα, τότε η κυβέρνηση εισέρχεται στην περιοχή που οι Αμερικάνοι την περιγράφουν ως εξής: «Οι ψηφοφόροι δεν λένε ποτέ ευχαριστώ για όσα τους δίνουν, αλλά αποφασίζουν με βάση τι μπορεί να κερδίσουν στο μέλλον».

Δεν είναι τα πακέτα που φέρνουν ψήφους δηλαδή, αλλά η συνολική προοπτική που υπόσχεται κάποιος.

Μπορεί να δώσει ένα νέο όραμα και μεγάλους στόχους (συν πακέτα βέβαια) ο Μητσοτάκης ή όχι;

Εκεί θα κριθεί το παιχνίδι και όχι σε αυτές καθαυτές τις παροχές. Άλλωστε και ο Τσίπρας έδωσε το 2018-19, αλλά τις έχασε τις εκλογές…

Ο «σκασμένος» Φάμελλος

Τον καταλαβαίνω τον Σωκράτη τον Φάμελλο, θέλω να είμαι ειλικρινής και εξομολογητικός.

Έτσι όπως τον έβλεπα στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, παραλίγο να σπαράξει η καρδιά μου – μετά θυμήθηκα τι έκανε στο Γκάζι και συγκρατήθηκα.

Αλλά τον κατανόησα. Και τον κατανοώ με τα όσα συμβαίνουν τελευταία στον ΣΥΡΙΖΑ και με τα σενάρια για το νέο κόμμα Τσίπρα.

Τον έβλεπα το προηγούμενο διάστημα να κρατιέται και να μην μιλάει. Να φαίνεται μεν «σκασμένος», αλλά κιχ. Όλα κάτι γενικά και κάτι υπεκφυγές, για να μην ρίξει λάδι στη φωτιά.

Στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist, απέφυγε – σχεδόν επιδεικτικά – να πάει.

Αλλά στη συνέντευξη αυτή δεν άντεξε. Έχουν και οι αντοχές έχουν ένα όριο. Δεν μπορούσε άλλωστε να μην απαντήσει.

Η σεναριολογία για νέο κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό έχει διαλύσει τον ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις.

Και ο Αλέξης Τσίπρας μοιάζει να κινείται ως να μην είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Να τον απαξιώνει δηλαδή συνειδητά και ολοφάνερα.

«Είναι αδιανόητο να ανεξαρτητοποιηθεί» είπε ο Φάμελλος για τον πρώην αρχηγό. Μία δήλωση που μου φάνηκε σαν να έθεσε στον Αλέξη ένα δίλημμα/τελεσίγραφο: Αν θες να κάνεις κόμμα παραιτήσου από βουλευτής ή αλλιώς ξεκαθάρισε ότι δεν θα φύγεις απόν τον ΣΥΡΙΖΑ παίρνοντας την έδρα.

Το θέμα βέβαια δεν είναι αν θα πάρει ή θα αφήσει την έδρα ο Τσίπρας. Αλλά ότι μαζί του θα φύγουν ΜΕ τις έδρες τους πάνω από δέκα βουλευτές. Εκτός κι αν έχει βρει κάποιο τρόπο ο Αλέξης να γίνει βελούδινα η όλη ιστορία…

Το κεντρώο κοινό του Τσίπρα

Πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Φάμελλο πάντως, είναι εντυπωσιακό πώς ο Τσίπρας κατάφερε και διεύρυνε τον «ζωτικό χώρο» του, ήτοι το ποσοστό των ανθρώπων που λένε ότι θα μπορούσαν να ψηφίσουν ένα νέο κόμμα του. Από το 22% του Ιουλίου έφτασε στο 32% τώρα (Opinion Poll). Με λιγότερους «Χμερ», αλλά με μεγαλύτερη «περίμετρο» πλέον.

Τι συμπέρασμα βγάζω; Ότι μετά τις κεντρώες στροφές και αναστροφές, το αριστερό κοινό και οι παλιοί φαν λιγοστεύουν, αλλά οι μετριοπαθείς πολίτες του μεσαίου χώρου που ψάχνονται κοιτάνε με όλο και μεγαλύτερη συμπάθεια τον Αλέξη…

Για να είμαστε ακριβείς ωστόσο, ο “ζωτικός” ή “δυνητικός” χώρος δεν είναι κατ’ ανάγκην και «δεδομένος» χώρος. Είναι όμως… ενδεικτικός των τάσεων που διαμορφώνονται και μπορεί να διαμορφωθούν!

Οι προθέσεις της Μαρίας

Δεν ξέρω πώς το έκανε η Interview και έβαλε στην τελευταία της μέτρηση ένα δυνητικό κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού.

Αλλά διαπιστώνω πως κατά ένα περίεργο (;) τρόπο έχει ενισχυθεί η αίσθηση ότι η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών μπορεί όντως να κάνει κόμμα.

Η ίδια δεν έχει αλλάξει δημόσια τοποθέτηση σε σχέση με όσα έλεγε παλαιότερα – δεν προτίθεται δηλαδή να κάνει κόμμα. Οι ομιλίες της πάντως έχουν όλο και περισσότερο πολιτικό χρώμα.

Εκτιμώ ότι εάν προχωρήσει στον πολιτικό στίβο θα είναι παράγοντας στο σκηνικό.

Υπομονή.

Για όσους αναμένουν με ενδιαφέρον τις (όποιες) κινήσεις Σαμαρά, να σας ενημερώσω ότι αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Και θα έχουμε νέα προς τα τέλη της εβδομάδας το νωρίτερο…

Κρατήστε το!

Ο Πληθωρισμός ανεβαίνει, αλλά το iPhone μένει στο χέρι

Μπορεί οι λογαριασμοί να εκτοξεύονται, ο πληθωρισμός να τρέχει και τα εισοδήματα να συρρικνώνονται, αλλά οι Έλληνες δεν λένε να αποχωριστούν το iPhone τους. Η Apple στην Ελλάδα σημείωσε ρεκόρ πωλήσεων πάνω από 200 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025, με διψήφια ανάπτυξη 12%, ενώ η δράση «Ψηφιακά Εργαλεία για ΜΜΕ» εκτόξευσε τις πωλήσεις στο δεύτερο τρίμηνο κατά 19%. Mac και iPad κατέχουν πλέον μερίδιο άνω του 30%, με τους Έλληνες να αποδεικνύουν ότι οι τεχνολογικοί πειρασμοί υπερτερούν κάθε λογικής οικονομικής αναγκαιότητας.

Κάποτε κυκλοφορούσε το ανέκδοτο ότι κάποιος έκανε αναπάντητες… γιατί δεν είχε μονάδες. Σήμερα, τα δεδομένα τελειώνουν, οι λογαριασμοί φτάνουν κόκκινο, η βενζίνη ακριβαίνει, αλλά το iPhone παραμένει καρφωμένο στο χέρι. Ο Έλληνας προτιμά να φάει μακαρόνια από βραδύς παρά να αφήσει την Apple του – και κάπως έτσι, η πίστη στον τεχνολογικό κολοσσό γίνεται πιο ισχυρή από κάθε πληθωριστική πίεση.

